Ako bude deo češke vlade, pokret ANO neće iz državnog budžeta davati novac Ukrajini za oružje, izjavio je danas lider ANO-a Andrej Babiš na konferenciji za novinare.

Babiš je rekao da Češka pomaže Ukrajini preko Evropske unije, dok češke fabrike oružja mogu slobodno da izvoze oružje bez problema, prenele su Češke novine (ČTK).

Govoreći o češkoj inicijativi za slanje artiljerijskih granata Ukrajini istakao je da je inicijativa bila korisna, ali da bi to trebalo da sprovode članice NATO, uz transparentnost.

Prema njegovim rečima, privatne firme su na toj inicijativi zaradile desetine milijardi.

"Ni jednu krunu iz budžeta nećemo dati Ukrajini za oružje. Nemamo novca za samu Češku. Smatram da smo Ukrajini pomogli direktno, a sada će se pomoć pružati kroz EU", istakao je Babiš.

On je i ranije izražavao sumnju prema toj inicijativi.

Po mišljenju ministra spoljnih poslova Češke Jana Lipavskog, NATO nema mehanizme da se time bavi direktno.

Prošle godine Ukrajina je od češke inicijative dobila 1,5 miliona artiljerijskih granata, ove godine 1,1 milion, a ukupno već oko 3,5 miliona komada.