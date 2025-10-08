Slušaj vest

Venecuela je danas objavila da, kao odgovor na američke vojne manevre u Karipskom moru, izvodi vojne vežbe u dva priobalna regiona, uključujući i okolinu Međunarodnog aerodroma Maikvetija koji opslužuje glavni grad.

Vašington je pre više od mesec dana rasporedio osam ratnih brodova i nuklearnu podmornicu u južnom delu Karipskog mora, kod obale Venecuele, zvanično kao deo operacije protiv šverca droge u SAD.

Pritom, tada je uništeno četiri broda osumnjičena za šverc, usmrtivši 21 osobu.

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro je danas to osudio kao "oružanu agresiju" Sjedinjenih Država, optuživši ih da suzbijanje šverca droga koriste kao izgovor "za nametanje promene režima" u Venecueli i zaplenu njenih rezervi nafte koje su među najvećim u svetu.

