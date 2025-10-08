Slušaj vest

Doskorašnji premijer Francuske Sebastijen Lekornu izjavio je danas da je potrebno da predsednik te zemlje Emanuel Makron imenuje novog premijera u narednih 48 sati.

On je za telefviziju Frans2 rekao da je njegova misija završena nakon što je u poslednja dva dana obavio ''završne pregovore'' sa predstavnicima političkih snaga, ocenivši da je radio "u teškim uslovima".

''Istina je da me je predsednik republike vratio na 48 sati jer je postojala mreža za vođenje završnih pregovora. Podneo sam ostavku u ponedeljak ujutro. Mislim da sam pokazao da ne jurim posao. Pristao sam da radim u uslovima koji nisu bili laki. Smatram da je moja misija završena'', rekao je Lekornu.

On je istakao da većina poslanika u francuskom parlamentu odbacuje raspuštanje tog tela, jer misle da to ne donosi rešenje.

''Postoji nekoliko grupa koje su spremne na dogovor o budžetu'', rekao je Lekornu i posebno naveo da su levičarski poslanici spremni za to.

Emanuel Makron Foto: Nhac NGUYEN / AFP / Profimedia

On je ocenio da bi Makron trebalo da imenuje novog premijera u narednih 48 sati.

''Sledeća vlada mora biti potpuno odvojena od predsedničkih ambicija 2027. godine. Niko ne želi kompromis ali relativna većina može da bude vlast'', naveo je Lekornu.

Rekao je da i dalje postoji platforma poslanika koji žele ''manje-više'' istu stvar.

Smatra da je potrebno pronaći način da se debata o penzionoj reformi ipak održi.

''To je najtrnovitije pitanje. Postoji mnogo protivljenja. Ne možemo da porićemo demografiju, već uravnotežiti sistem'', rekao je Lekornu.