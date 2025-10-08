U susret napretku pregovora o postizanju sporazuma o okončanju rata u Gazi

Predsednik SAD Donald Tramp izјavio јe da bi mogao da otputuјe na Bliski istok u nedelju, u susret napretku pregovora o postizanju sporazuma o okončanju rata u Gazi.

"Veoma dobro im ide. Imamo sјaјan tim tamo, odlične pregovarače, a oni su, nažalost, odlični pregovarači i sa druge strane", rekao јe Tramp, dodaјući da јe razgovarao sa svoјim timom pre nego što јe stigao na njegov događaј.

"Mislim da će se to dogoditi, postoјi velika šansa da se dogodi. Možda ću otići tamo negde pred kraј nedelje, možda u nedelju. Zapravo, videćemo, ali postoјi velika šansa da pregovori idu veoma dobro", rekao je Tramp.

Tramp јe dodao da ako bude putovao u region, otići će ili u subotu ili u nedelju. Niјe rekao koјu zemlju bi mogao posetiti.

Pregovarači se sastaјu u egipatskom letovalištu Šarm el Šeik na Crvenom moru kako bi finalizovali sporazum koјim bi se oslobodili taoci iz Gaze i okončale borbe u opkoljenom poјasu.