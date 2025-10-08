Nemački parlament je danas poništio program ubrzanog dobijanja državljanstva, prema kojem je bilo moguće da "izuzetno dobro integrisani pojedinci" dobiju državljanstvo za tri godine umesto za pet godina.

"Nemački pasoš mora doći kao priznanje uspešnog procesa integracije, a ne kao podsticaj za ilegalnu imigraciju", rekao je parlamentu ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrint, preneo je Rojters.

Konzervativci kancelara Fridriha Merca obećali su u ovogodišnjoj predizbornoj kampanji da će poništiti taj zakon.

Ostatak novog zakona o državljanstvu ostaće netaknut uprkos ranijim obećanjima konzervativaca da će poništiti inovacije poput dvojnog državljanstva i skraćenja perioda čekanja sa osam godina na pet.

Od rekordnih 300.000 naturalizacija u 2024. godini, samo nekoliko stotina je prošlo ubrzanim postupkom, prvobitno planiranim kao podsticaj za visokokvalifikovane radnike da se odluče za naseljavanje u Nemačkoj, koja ima problem sa akutnim nedostatkom radne snage.

Kandidati moraju da pokažu dostignuća kao što su veoma dobar nemački jezik, volonterski rad ili profesionalni ili akademski uspeh.