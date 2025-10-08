Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp nastavio je javno da kritikuje demokratske lidere američkih gradova, ovog puta upirući prstom u Čikago i savezne vlasti u Ilinoisu.

„Gradonačelnik je nesposoban. Guverner je u zabludi. Čikago je u haosu, a američki narod plaća cenu“, navela je Bela kuća u saopštenju koje prati video. „Čikagu nije potrebna politička intervencija – potrebna mu je POMOĆ“.

U videu se čuje Trampov glas kako govori o visokom kriminalu u gradu, bandama i drogama, i o „ilegalnim uljezima“ koji su „preplavili ulice“ i „trovaju našu decu“.

Trampove izjave dolaze u vreme kada njegova administracija povećava pritisak na gradove pod demokratskim vođstvom (Los Anđeles, Portland, Čikago), posebno na one koji su proglasili politiku takozvanih gradova utočišta za migrante.

Pritisak na demokratski vođene gradove

Bela kuća je najavila nove racije ICE usmerene na ilegalne imigrante, dok Tramp istovremeno razmatra slanje Nacionalne garde u određena urbana područja pogođena rastućim kriminalom i migrantskom krizom.

Čikago se godinama pojavljuje u njegovoj retorici kao primer grada u kome, kako tvrdi, demokratska vlada ne uspeva da zaštiti stanovnike od nasilja bandi i rastuće stope ubistava. Najnoviji napad na lokalne lidere uklapa se u predsednikovu širu strategiju da demokratske gradove predstavi kao simbole nesposobnosti i haosa, dok sebe prikazuje kao jedinog koji može da uvede red.

Očekuje se da će Tramp pojačati obračun sa demokratskim guvernerima i gradonačelnicima u narednim nedeljama, dok se njegova administracija priprema za nove akcije Nacionalne garde i policijskih agencija usmerene na bezbednost i migracije.