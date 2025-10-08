Slušaj vest

Posrednici u mirovnim pregovorima između Izraela i palestinske militantne organizacije Hamas planiraju da sutra potpišu sporazum o trenutnom oslobađanju živih talaca i početku prekida vatre, preneo je Tajms of Izrael, pozivajući se na neimenovane izvore.

Kako se navodi, arapski diplomata i drugi izvor upoznat sa tekućim pregovorima u Egiptu rekli su da posrednici trenutno planiraju da sutra bude potpisan sporazum između Izraela i Hamasa kojim ce se odmah osloboditi preostali živi taoci u zamenu za prekid vatre u Gazi.

Kada prekid vatre bude uspostavljen, Hamas će moći da prikupi tela ubijenih talaca radi njihovog kasnijeg povratka u Izrael, kažu izvori.

Trenutno je u Gazi ostalo 48 talaca, od kojih se veruje da je 20 živo.

Sporazum koji posrednici planiraju za četvrtak biće o onome što zainteresovane strane nazivaju "prvom fazom" plana američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje rata, kažu izvori.

Razmenjeni spiskovi za razmenu talaca
Visoki zvaničnik Hamasa Taher Al-Nunu izjavio je ranije danas da su pregovarači iz njegove organizacije i Izraela razmenili spiskove zatvorenika i talaca koji bi bili oslobođeni ukoliko se postigne dogovor tokom tekućih pregovora o primirju u Gazi koji se vode u Egiptu.

Kurir.rs/ Tajms of Izrael

Ne propustitePlanetaRUSI PODRŽALI TRAMPOV PLAN ZA GAZU! Lavrov: To je trenutno najbolja stvar na stolu
xxx03 EPA Haitham Imad.jpg
PlanetaTRAMP PUTUJE NA BLISKI ISTOK: Postoјi velika šansa da se postigne sporazum o Gazi
shutterstock_2377079487 copy.jpg
PlanetaTREĆI DAN PREGOVORA IZRAELA I HAMASA: Prekid vatre u Gazi mogao bi da bude proglašen večeras
profimedia-1034565314.jpg
PlanetaNETANJAHU ZAPRETIO NA GODIŠNJICU NAPADA HAMASA: Ko god digne ruku na nas, dobija neviđene razorne udarce!
benjamin-netanjahu-fonet.jpg
PlanetaIZRAELSKI PREDSEDNIK O GODIŠNJICI NAPADA HAMASA: Duša našeg naroda je bila rastrgnuta
betap00ohij5aw.jpg
PlanetaTRAMP: Veoma smo blizu postizanja dogovora o Bliskom istoku
dara01 AP Ross D Franklin.jpg
PlanetaPREGOVORI IZRAELA I HAMASA BEZ NAPRETKA: Obe delegacije čvrsto pri svojim stavovima, glavno neslaganje oko uslova prekida vatre
bakci01 EPA Mohammed Saber.jpg