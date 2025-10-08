Slušaj vest

Španski parlament usvojio je zakon kojim se Izraelu uvodi embargo na oružje.

Zakon o tome je usvojen sa 178 glasova za i 169 protiv.

Uredba zabranjuje sav izvoz odbrambene opreme, proizvoda ili tehnologije u Izrael, kao i uvoz takve robe iz te zemlje.

Takođe zabranjuje tranzit avionskog goriva s potencijalnom vojnom upotrebom i oglašavanje proizvoda "koji dolaze iz ilegalnih kolonija u Gazi i na okupiranoj Zapadnoj obali".

Zakon dozvoljava vladi da napravi izuzetke za opremu dvojne namene za odbranu "ako bi primena zabrane štetila opštim nacionalnim interesima".

Španska vlada tvrdi da je već zabranila kupovinu oružja od Izraela, kao i njegovu prodaju toj zemlji od početka rata 7. oktobra 2023. godine.

Međutim, premijer Pedro Sančez prošlog meseca doneo je uredbu o "zakonskom učvršćivanju" embarga, kao deo niza mera protiv izraelske ofanzive.

Kurir.rs/Agencije

