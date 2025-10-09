Slušaj vest

Palestinski militantni pokret Hamas pružio je informacije o otprilike 20 živih talaca, rekli su danas izraelski zvaničnici, prenosi izraelski Kanal 12.

Kako se navodi, Hamas još traga za nekim od ubijenih talaca i nije jasno da li se svi mogu locirati.

Izrael je potvrdio smrt 26 od 48 talaca.

Prema predloženom sporazumu, Izrael će početi da pušta palestinske zatvorenike kada se završi faza oslobađanja talaca.

U televizijskom izveštaju se navodi da se trenutno podrazumeva da će, kada Hamas preda sve žive taoce i tela svih ubijenih talaca koje može da pronađe i jasno stavi do znanja da ih ne drži kao pregovarački adut, uslediti puštanje zatvorenika, prenosi Tajms of Izrael.

Ističe se da Izrael neće osloboditi teroriste Hamasa koji su direktno učestvovali u masakru 7. oktobra.

Ipak, biće izvesne fleksibilnosti po pitanju oslobađanja pojedinih visokorangiranih terorista koji služe doživotne kazne.

Mnoge od njih Izrael je odbio da oslobodi u prethodnim sporazumima.

Jedan arapski diplomata i drugi izvor upoznat sa pregovorima rekli su za Tajms of Izrael da posrednici u mirovnim pregovorima pokušavaju da izdejstvuju potpisivanje sporazuma u ​​četvrtak.

Pošto je egipatski predsednik Abdel Fatah el-Sisi pozvao američkog predsednika Donalda Trampa da dođe u Egipat na potencijalnu ceremoniju potpisivanja, televizijski izveštaj Kanala 12 navodi da Tramp razmatra da to učini.

Ako se ceremonija održi u petak, navodi Kanal 12, to bi se poklopilo sa objavljivanjem dobitnika Nobelove nagrade za mir, nagrade koju Tramp dugo traži i tvrdi da je zaslužuje.

Kanal 12 kaže da nije poznato da li bi Tramp mogao da poseti i Izrael.