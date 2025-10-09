Slušaj vest

Američki Senat ponovo danas nije usvojio zakon o kratkoročnom finansiranju vlade do 21.novembra, a obustava rada vlade ušla je u osmi dan.

Senat je odbacio zakon koji je usvojio Predstavnički dom sa 54 glasa ''za'' i 45 glasova ''protiv'', jer nije dostignut prag od 60 glasova ''za'' potrebnih za usvajanje zakona, prenosi CNN.

To je bio šesti pokušaj usvajanja zakona o finansiranju.

Senat je takođe odbacio verziju zakona demokrata o finansiranju, koja uključuje nekoliko odredbi o zdravstvenoj zaštiti. Neuspeh u usvajanju dvostrukih zakona ostavlja Vašington u pat-stopu.

Blokada rada vlade SAD počela je 1. oktobra, na početku fiskalne 2026. godine, nakon što su demokrate u Senatu odbacile kratkoročni zakon o finansiranju koji bi omogućio da savezna ministarstva ostanu otvorena do 21. novembra.

Demokrate odbijaju da daju podršku predlogu republikanaca bez većih ustupaka, sa fokusom na zdravstvenu negu.

Kurir.rs/CNN/Agencije

Ne propustitePlanetaPOLITIČKA KRIZA TRESE SAD: Više od milion američkih vojnika ne prima platu zbog obustave rada vlade
x EPA Andre Pain Pool.jpg
PlanetaNASA DRASTIČNO OSETILA OBUSTAVU RADA VLADE: Agencija poslala više od 15.000 radnika na prinudno odsustvo
we02-epa-cristobal-herreraulashkevich.jpg
PlanetaŽESTOKA KRIZA U SAD: Demokrate drugi put glasale protiv zakona o finansiranju vlade
Donald Tramp Senat.jpg
PlanetaNA POMOLU OZBILJNA KRIZA U AMERICI! Tramp: Najverovatnije će doći do obustave rada vlade SAD!
profimedia0165210874-state-department.jpg
PlanetaŠEFICA KOMISIJE EU TRAŽI OD SAD: Ukinite zabranu putovanja za zemlje ŠENGENA! Bajdenovo objašenje o delta soju deluje NEUBEDLJIVO
dzo-bajden-ursula.jpg