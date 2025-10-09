Slušaj vest

Prema ukrajinskim zvaničnicima, čak 25.000 Kubanaca uskoro bi moglo da ratuje za Rusiju, čime bi nadmašili broj Severnokorejaca kao najveći kontingent stranih boraca na ratištu, piše Forbs.

"Putinovom režimu je korisno privlačiti kubanske plaćenike. Ako pogine stranac, nema socijalnih davanja ni odgovornosti; nema rodbine unutar Rusije koja bi bila nezadovoljna ratom; i naravno - manje mrtvih Rusa", rekao je Andrij Jusov iz ukrajinske vojne obaveštajne službe u iskazu koji je podeljen članovima američkog Kongresa 19. septembra.

Britanska obaveštajna služba procenjuje da je Rusija pretrpela velike gubitke, što je Kremlj primoralo da regrutuje ili prisiljava strance iz Afrike, Latinske Amerike i Srednje Azije kako bi popunio redove svoje vojske.

Mamci i prevare u kubanskom angažovanju

Za mnoge Kubance motivacija je pre svega finansijska. Sa obećanom platom od oko 2.000 dolara mesečno - višestruko većom od prosečne zarade na Kubi - hiljade njih navodno su potpisale ugovore koji ih direktno šalju na front.

Drugi tvrde da su prevareni obećanjima o građevinskim poslovima u Rusiji, a završili su u rovovima.

Kristina Lopez-Gotardi, docentkinja na Miller centru Univerziteta Virdžinija, rekla je u intervjuu da se Kuba nalazi u ozbiljnoj ekonomskoj i energetskoj krizi. Prosečna mesečna plata na ostrvu iznosi oko 20 dolara, dok se borcima navodno nudi oko 2.000 dolara mesečno - suma koja je za Kubance ogromna.

"Sama ekonomska situacija čini ovu ponudu izuzetno privlačnom", istakla je.

Havana negira direktno učešće, ali analitičari tvrde da bi regrutacija ovakvih razmera bila nemoguća bez prećutnog pristanka kubanskih vlasti.

Foto: Ministarstvo odbrane Ruske Federacije/Shutterstock

U poverljivoj depeši američkog Stejt departmenta od 2. oktobra, u koju je Rojters imao uvid, američkim diplomatskim predstavništvima naloženo je da izvrše pritisak na saveznike da se usprotive godišnjoj rezoluciji Ujedinjenih nacija o Kubi, pozivajući se na američku procenu da se u Ukrajini trenutno bori između 1.000 i 5.000 Kubanaca.

Ukrajinska poslanica Oleksandra Ustinova izjavila je u avgustu da slanje kubanskih boraca ima više političku nego vojnu pozadinu.

"Slanje Severnokorejaca i Kubanaca politički su potezi, a ne znakovi ruskog očaja. Rusija je regrutovala oko 20.000 Kubanaca; više od 1.000 ih već ratuje u Ukrajini, a ubili smo oko 40. Doslovno imamo njihove pasoše kao dokaz. To je pokazivanje da Rusija ima pouzdane partnere", rekla je ona.