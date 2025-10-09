Slušaj vest

Veliki požar je izbio u gasnom postrojenju kompanije Lukoil u gradu Kotovo u Rusiji, nakon što je tokom noći 9. oktobra prijavljen napad dronom, piše Kijev independent.

Telegram kanal Astra, pozivajući se na lokalne stanovnike iz Volgogradske oblasti, izvestio je o požaru u Korobkovskom gasnom postrojenju.

Zvanične reakcije i potvrde

Iako zvanična potvrda ovih informacija još nije stigla, guverner Volgograda Andrej Bočarov ranije je izjavio da se "požari na objektima za gorivo i energiju saniraju" posle napada u regionu. Lokalne vlasti nisu objavile podatke o razmerama štete.

Napad dronom potvrdio je Andrij Kovalenko, šef ukrajinskog Centra za suzbijanje dezinformacija, ali nije naveo poreklo dronova.

- Ovo postrojenje je ključno za rusku naftnu i gasnu infrastrukturu - obezbeđuje preradu i transport gasnog kondenzata, kao i proizvodnju sirovina za hemijsku industriju - rekao je Kovalenko.

Satelitski snimci potvrdili požar

Satelitski snimci NASAsistema FIRMS (Fire Information for Resource Management System) potvrdili su da je na lokaciji gasnog postrojenja zaista izbio požar.

Važnost Korobkovskog postrojenja

Korobkovsko gasno postrojenje najveći je prerađivač prirodnog gasa u Južnom federalnom okrugu Rusije. Objekat je počeo s radom u septembru 1966. godine i ima ključnu ulogu u energetskoj infrastrukturi regiona.

