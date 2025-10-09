Slušaj vest

Veliki požar je izbio u gasnom postrojenju kompanije Lukoil u gradu Kotovo u Rusiji, nakon što je tokom noći 9. oktobra prijavljen napad dronom, piše Kijev independent.

Telegram kanal Astra, pozivajući se na lokalne stanovnike iz Volgogradske oblasti, izvestio je o požaru u Korobkovskom gasnom postrojenju.

Zvanične reakcije i potvrde

Iako zvanična potvrda ovih informacija još nije stigla, guverner Volgograda Andrej Bočarov ranije je izjavio da se "požari na objektima za gorivo i energiju saniraju" posle napada u regionu. Lokalne vlasti nisu objavile podatke o razmerama štete.

Napad dronom potvrdio je Andrij Kovalenko, šef ukrajinskog Centra za suzbijanje dezinformacija, ali nije naveo poreklo dronova.

- Ovo postrojenje je ključno za rusku naftnu i gasnu infrastrukturu - obezbeđuje preradu i transport gasnog kondenzata, kao i proizvodnju sirovina za hemijsku industriju - rekao je Kovalenko.

Satelitski snimci potvrdili požar

Satelitski snimci NASAsistema FIRMS (Fire Information for Resource Management System) potvrdili su da je na lokaciji gasnog postrojenja zaista izbio požar.