U Sjedinjenim Državama drama ulazi u novu fazu: Nacionalna garda raspoređena je u Ilinoisu usred eskalacije nereda i bezbednosnih incidenata, pre svega u širem području Čikaga.

Predsednik Donald Tramp poručuje da će “svaki pedalj” biti zaštićen, traži oštrije mere protiv lokalnih vlasti koje, kako tvrdi, nisu obezbedile red i zakon. Dok jedni govore o „militarizaciji“, drugi ističu da je reč o vraćanju bezbednosti građanima i poslovima koji trpe štetu.

Šta se konkretno dešava na terenu i kako javnost reaguje, za jutarnji program Kurir televizije, odgonetnuo je analitičar Nenad Bumbić.

Nacionalna garda

- Ovakve scene su bile i u Kaliforniji, ali problemi kakvi su u Čikagu nisu tog nivoa da bi to zahtevalo angažovanje federalnih bezbednosnih snaga. To je po propisima jasno naznačeno, postoje određene situacije, kada se stvari otmu kontroli i tada federalna vlada može da interveniše putem federalnih trupa. Kada se kaže nacionalna garda u principu se misli na lokalnu teritorijalnu odbranu. Tramp šalje gardiste iz Teksasa da pomognu gardistima iz Ilinoisa, kako on kaže, kako bi došlo do reda - započeo je Bumbić.

Odgovornost

Tramp je najavio moguću pravnu odgovornost gradonačelnika i guvernera, pa je Bumbić komentarisao:

- Guverner Ilinoisa i njihovi pravnici su pred federalnim sudom pokrenuli spor u kojem su tražili da se zabrani federalnim snagama da intervenišu u Čikagu. Ako sud zabrani angažovanje garde, onda će Tramp celu situaciju podići do nivoa Vrhovnog suda SAD. Tamo imaju većinu, tamo su sudije koje je Tramp doveo. U Americi imamo situaciju da postoje dve grupe ljudi koji žive u totalno različitom informativnom svetu, iako praktično žive jedni pored drugih, pa nema racionalne diskusije da se reše problemi, već jedna i druga strana vide suprostavljenu stranu kao neprijatelja. Odatle mora da se izađe.

