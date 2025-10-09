Slušaj vest

Civilna odbrana Gaze prijavila je jutros nekoliko izraelskih napada, nakon što je prethodne noći objavljen sporazum između Izraela i palestinskog pokreta Hamas o prekidu vatre.

"Od sinoćnjeg objavljivanja sporazuma o predloženom okviru za prekid vatre, prijavljeno je nekoliko eksplozija, posebno u severnom delu Pojasa Gaze", rekao je zvaničnik Civilne odbrane Mohamed Al Mugajir, navodeći intenzivne vazdušne napade na grad Gazu.

Izraelski tenkovi tokom kopnene ofanzive na grad Gazu Foto: ABIR SULTAN/EPA

On nije precizirao da li je bilo žrtava u tom napadu.

Izraelsko bombardovanje grada Gaze. Stanovništvo se evakuiše prema jugu enklave. Foto: MOHAMMED SABER/EPA

  Američki predsednik Donald Tramp izjavio je kasno sinoć da su Izrael i palestinski pokret Hamasprihvatili prvu fazu njegovog mirovnog plana za Pojas Gaze.

(Kurir.rs/Beta-AFP/Foto: Ilustracija)

Ne propustitePlanetaPOSTIGNUT DOGOVOR! HAMAS PRIHVATIO TRAMPOV MIROVNI PLAN! Pustiće svih 20 živih talaca, a Izrael će povući trupe! Došao KRAJ dvogodišnjem krvavom ratu?! (VIDEO)
shutterstock_2377079487 copy.jpg
PlanetaŽIVO OKO 20 IZRAELSKIH TALACA: Tel Aviv potvrdio smrt 26 zarobljenika
x02 AP Jehad Alshrafi.jpg
PlanetaNETANJAHU ZAPRETIO NA GODIŠNJICU NAPADA HAMASA: Ko god digne ruku na nas, dobija neviđene razorne udarce!
benjamin-netanjahu-fonet.jpg
PlanetaKAKO JE IZGLEDAO KRVAVI PROBOJ IZRAELSKE SIGURNOSNE OGRADE? Skoro nepobediva, Hamas tiho krenuo na uložene milijarde, a onda propust Izraela koji je koštao sve!
izrael hamas.jpg