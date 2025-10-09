U Gazi prijavili izraelske napade posle objave sporazuma o prekidu vatre, Civilna odbrana palestinske enklave tvrdi da je bilo više eksplozija, posebno u njenom severnom delu
Planeta
U GAZI PRIJAVILI NEKOLIKO IZRAELSKIH NAPADA: Civilna odbrana palestinske enklave tvrdi da su se desili nakon objave sporazuma o prekidu vatre
Civilna odbrana Gaze prijavila je jutros nekoliko izraelskih napada, nakon što je prethodne noći objavljen sporazum između Izraela i palestinskog pokreta Hamas o prekidu vatre.
"Od sinoćnjeg objavljivanja sporazuma o predloženom okviru za prekid vatre, prijavljeno je nekoliko eksplozija, posebno u severnom delu Pojasa Gaze", rekao je zvaničnik Civilne odbrane Mohamed Al Mugajir, navodeći intenzivne vazdušne napade na grad Gazu.
Izraelski tenkovi tokom kopnene ofanzive na grad Gazu Foto: ABIR SULTAN/EPA
On nije precizirao da li je bilo žrtava u tom napadu.
Izraelsko bombardovanje grada Gaze. Stanovništvo se evakuiše prema jugu enklave. Foto: MOHAMMED SABER/EPA
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je kasno sinoć da su Izrael i palestinski pokret Hamasprihvatili prvu fazu njegovog mirovnog plana za Pojas Gaze.
(Kurir.rs/Beta-AFP/Foto: Ilustracija)
