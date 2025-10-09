Slušaj vest

Prema navodima agencije Ukrinform, koje je na Fejsbuku objavila Državna služba za vanredne situacije Ukrajine, u napadu ruskih dronova na Odeski region povređeno je pet osoba.

U napadu su izbili veliki požari - gorele su dve stambene zgrade, jedna administrativna zgrada i benzinska stanica.

Požar i u luci Odesa

Veliki požar izbio je i u lukačkom infrastrukturnom kompleksu, gde su kontejneri s biljnom uljem, vozila i drvna pelet goriva bili zahvaćeni plamenom.

U gašenju je učestvovalo 83 vatrogasca, uz 18 jedinica vatrogasne opreme, protivpožarnog robota Državne službe za vanredne situacije, kao i četiri volontera i jedno vatrogasno vozilo.

Desetine hiljada ljudi bez struje

Oleh Kiper, šef Odeske regionalne državne administracije, izjavio je da je više od 30.000 potrošača ostalo bez električne energije.

Kako prenosi Ukrinform, tokom noći 8. oktobra ruski udarni dronovi napali su region Odesu. Tom prilikom su oštećeni prozori na administrativnoj zgradi civilne infrastrukture i pomoćnoj prostoriji. Požar koji je tada izbio brzo je ugašen.

Masovni ruski napadi u Sumskoj oblasti - troje poginulih, dvoje ranjenih

Masovni ruski napadi dronovima i vođenim bombama na Sumski region koji su počeli uveče 8. oktobra, odneli su tri života, dok su dve osobe povređene, saopštio je guverner Oleh Hrihorov.

Kako je Hrihorov naveo, reč je o nizu masovnih neprijateljskih udara na seoske zajednice u regionu, koji su izazvali ljudske žrtve i razaranja civilne infrastrukture.

Meta napada - nekoliko naselja

U napadima su pogođeni Stepanivka, Nikolajevka, Velika Pisarivka, Bilopilja, Komjšanka i grad Sumi, gde je poginulo troje civila, a dvoje je ranjeno. Stradali su: 40-godišnji muškarac u Nikolajevki, 65-godišnji muškarac u Velikoj Pisarivki, 66-godišnji muškarac u Bilopilji.

Povređeni su 47-godišnji stanovnik Stepanivke i 52-godišnji građanin Sumija.

Naneta je velika šteta

Napadi su prouzrokovali ozbiljna razaranja civilne infrastrukture, dodao je guverner. Veliki broj dronova preopteretio je ukrajinske jedinice protivvazdušne odbrane, koje nisu uspele da presretnu sve dolazeće letelice, piše Kijev independent.

U regionu je i dalje na snazi vazdušna uzbuna, a Rusija nastavlja napade dronovima na Sumski region.

Poziv stanovnicima da potraže sklonište

U samom gradu Sumiju prijavljene su eksplozije. Vršilac dužnosti gradonačelnika, Artem Kobzar, pozvao je stanovnike da ostanu u skloništima dok traje opasnost.

Neprekidni napadi na pogranična sela

Pogranična sela u severoistočnoj Ukrajini, u oblasti Sumi, svakodnevno su izložena ruskim napadima. Zbog neprekidnog granatiranja uvedene su obavezne evakuacije u stotinama zajednica.

Nova faza ruskih napada na energetsku infrastrukturu