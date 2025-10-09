Tokom telefonskog razgovora s porodicama izraelskih talaca, predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da će svi taoci u Gazi biti oslobođeni u ponedeljak.

Tramp, koji je posredovao u najnovijem mirovnom sporazumu između Izraela iHamasa, rekao je u intervjuu za Foks njuz da veruje kako će svi taoci iz Gaze, uključujući tela poginulih, biti vraćeni u ponedeljak, nakon što su Izrael i Hamas postigli dogovor o prekidu vatre.

Na snimku razgovora objavljenom na mreži Iks, čuje se kako porodice izražavaju duboku zahvalnost Trampu za napore u postizanju primirja i oslobađanju zarobljenih.

- Svi taoci se vraćaju kući u ponedeljak - rekao je predsednik SAD, dok su prisutni reagovali aplauzom i uzvicima odobravanja.

Postignut sporazum o prekidu rata

Tramp je govorio kasno u sredu, nekoliko sati nakon što je objavio da su dve strane postigle sporazum kojim se okončava dvogodišnji rat koji je razorio Gazu i izazvao humanitarnu katastrofu.

Prema planu, palestinska militantna grupa Hamas oslobodiće sve taoce, dok će Izrael povući svoje trupe do dogovorene linije, rekao je Tramp, dodajući da je sporazum postignut tokom pregovora u Egiptu.

Mogući širi uticaj sporazuma