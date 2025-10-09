CRNI BILANS NOVOG TALASA RUSKIH UDARA NA UKRAJINU! Petoro MRTVIH, 19 ranjeno u napadima na gradove! Pogođene luke i energetska infrastruktura! (FOTO/VIDEO)
Najmanje pet civila je poginulo, a 19 ih je ranjeno u ruskim napadima širom Ukrajinetokom proteklog dana, saopštile su regionalne vlasti 9. oktobra, piše Kijev independent.
U udarima su pogođene stambene četvrti i ključna infrastruktura, a situacija pokazuje da Moskva nastavlja kampanju pritiska na Ukrajinu napadima na civilne ciljeve, uprkos pozivima na prekid vatre.
Talas napada dronovima širom zemlje
Prema podacima ukrajinskog Ratnog vazduhoplovstva, ruske snage lansirale su 112 kamikaza dronova "šahed", kao i mamac dronove tokom noći. Protivvazdušna odbrana oborila je 87 dronova, ali su 22 drona pogodila 12 lokacija.
Hersonska oblast
U Hersonskoj oblasti, u ruskim napadima poginulo je dvoje ljudi, a osam ih je ranjeno, izjavio je guverner Oleksandr Prokudin. Oštećeno je 10 kuća, a pogođena su kritična i društvena infrastruktura.
Sumska oblast
U Sumskoj oblasti su poginule tri osobe, dok su dve ranjene. Ruske snage izvele su gotovo 50 napada na 25 naselja širom regiona, saopštile su lokalne vlasti.
Odeska oblast
U Odeskoj oblasti, najmanje pet osoba je ranjeno u noćnim napadima koji su pogodili civilnu, lučku i energetsku infrastrukturu, rekao je guverner Oleh Kiper.
Napadi su izazvali požare u dve kuće, administrativnoj zgradi benzinske stanice i luci, dok su još četiri kuće oštećene, a više od 30.000 ljudi ostalo bez struje.
Donjecka, Harkovska i Zaporoška oblast
U Donjeckoj oblasti, jedna osoba je ranjena u ruskim napadima, potvrdio je guverner Vadim Filaškin.
Harkovska oblast takođe je bila pod vatrom - jedan civil je ranjen dok su ruske snage koristile navođene bombe i dronove protiv lokalnih zajednica, rekao je guverner Oleh Sinjehubov.
U Zaporoškoj oblasti, u ruskim napadima ranjene su dve osobe i pogođeno 14 naselja sa ukupno 580 projektila, izjavio je guverner Ivan Fedorov.
Cilj - civilna i energetska infrastruktura pred zimu
Ovaj poslednji talas napada pokazuje kontinuirani ruski obrazac gađanja civilne i energetske infrastrukture Ukrajine uoči zime, dok rastu strahovanja od novih, dugotrajnih udara na energetske objekte.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)