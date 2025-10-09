Severna Koreja će danas pokazati svoje najnovije napredne rakete na velikoj vojnoj paradi povodom 80. godišnjice osnivanja vladajuće Komunističke partije, kojoj će prisustvovati visoki kineski i ruski zvaničnici.

Severnokorejski lider Kim Džong Un prisustvovao je velikoj vojnoj paradi u Pekingu 3. septembra, zajedno sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, proslavljajući pobedu nad Japanom i kraj Drugog svetskog rata pre 80 godina.

1/5 Vidi galeriju Kim Džong Un Foto: KCNA/KCNA

Kineski premijer Li Ćijang predvodiće kinesku delegaciju u Severnoj Koreji kako bi učestvovala u proslavi, dok će potpredsednik Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev takođe posetiti Pjongjang.

Rusija i Severna Koreja su ojačale veze od početkarata u Ukrajini, gde je Pjongjang poslao hiljade vojnika da se bore zajedno sa ruskim snagama.

1/4 Vidi galeriju Kim Džong Un grli svoje vojnike Foto: STR / AFP / Profimedia

Ceremonija će biti "javni spektakl koji će otelotvoriti stratešku konsolidaciju osovine Kina-Severna Koreja-Rusija", rekao je za AFP Seong-Hjon Li, viši saradnik u Azijskom centru Univerziteta Harvard.

- Iz strateške perspektive, Kim pokazuje svoju vrednost kao partner - dodao je stručnjak.

1/7 Vidi galeriju Vladimir Putin Kim Džong Un Foto: AP Gavriil Grigorov, AP

Posmatrači očekuju da će na paradi biti predstavljena nova interkontinentalna balistička raketa (ICBM) na čvrsto gorivo i hipersonično oružje koje bi potencijalno moglo da dovede američko kopno u domet Pjongjanga.

Očekuje se da će biti predstavljeni i novi severnokorejski dronovi.