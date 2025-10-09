Jedan surferiz Australije preživeo je surov napad ajkule i sam se odvezao do bolnice uprkos teškim povredama.

Incident se dogodio u utorak popodne na popularnoj surferskoj lokaciji Distres bej na Kengurovom ostrvu u južnoj Australiji, kada je surfer stao na put ajkuli koja je jurila foku.

Napad ajkule

Vrsta ajkule poznatija kao "bronzana ajkula" zgrabila je surfera za nogu dvaput dok je foka koristila čoveka kao mamac da joj pobegne. Napad se dogodio oko 13 sati.

Nepoznati muškarac u pedesetim godinama života zadobio je ozbiljne povrede noge, ali je uspeo da se dovuče do obale i sam se odveze do bolnice. Prema izveštajima, podvrgnut je operaciji noge, a njegove povrede, iako ozbiljne, nisu ga životno ugrozile.

Obim povrede noge još nije poznat.

Greška u proceni identiteta plena

Prema Shark Watch Australia, napad je bio slučaj greške u ajkulinoj proceni identiteta plena.

- Bronzana ajkula je jurila foku po zalivu, a onda je foka iskoristila surfera kao mamac kako bi pobegla. Žrtva je ugrižena dvaput.

Bronzane ajkule, iako manje poznate od velikih belih ajkula, poznate su po napadima na ljude. Prema International Shark Attack File, od 1962. do danas zabeleženo je 15 napada ove vrste ajkule, od kojih je jedan bio fatalan.

Ona može da naraste do 3,3 m dužine i 300 kg težine, i smatra se potencijalno opasnom za ljude.

Napad u Južnoj Australiji

Ovaj incident se događa kao deo nedavnih napada ajkula u Južnoj Australiji. U protekle dve godine zabeležena su četiri napada sa smrtnim ishodom, kao i nekoliko bez fatalnog ishoda.

Jedan od prethodnih slučajeva bio je napad velike bele ajkule na Lensa Eplbaja na Granits biču, poluostrvu Ajre, početkom godine. Njegovo telo nikada nije pronađeno, a potraga je prekinuta nakon što je pronađena njegova uništena daska za surfovanje.

Eplbaj je imao 28 godina kada je nestao u vodi.

Svedočenje o incidentu

Džef Šumejker, prijatelj žrtve, opisao je trenutke napada.

- Uhvatio je talas, pao sa njega i krenuo da vesla nazad, i tada je napadnut. Video sam uništenu dasku i presečene konopce. Daska je imala ugriz na dnu, a konopac je bio prepolovljen. Sve to jako pogađa ljude, posebno lokalce - rekao je on.