Jair Lapid, izraelski opozicioni lider, čestitao je američkom predsedniku Donaldu Trampu na postizanju sporazuma o oslobađanju talaca iz zarobljeništva Hamasa, poručivši da "ne postoji osoba koja više (od Trampa) zaslužuje Nobelovu nagradu (za mir) i više od, večnu zahvalnost naroda Izraela".

- Čestitam njegovom timu, Stivu Vitkofu, Džaredu Kušneru, Marku Rubiju i Toniju Bleru. Čestitam (izralskom) premijeru Benjaminu Netanjahuu, komnadantima i vojnicima IDF (Izraelskih odbrambenih snaga) i pre svega porodicama talaca, lavima i lavicama koji nisu dozvolili svetu da zaboravi (na taoce), čak ni na trenutak - naveo je Lapid u video objavi.

Tajms of Izrael podseća da je Tramp u više navrata izrazio želju da dobije Nobelovu nagradu za mir, čiji će lauraet biti objavljen sutra, a postoje spekulacije da je upravo ovaj cilj i podsticao njegove razne mirovne napore po celom svetu.

Navodi se da je nakon jutrošnjeg Trampovog saopštenja da je postignut sporazum sa Hamasom izraelski predsednik Isak Hercog poručio da "nema sumnje da (Tramp) zaslužuje Nobelovu nagradu (za mir) za ovo".

Kurir je ranije objavio da Trampov plan za Pojas Gazezavisi upravo od Lapida, čiji je otac Tomi rođen u Novom Sadu u Kraljevini Jugoslaviji i posle Drugog svetskog rata otišao u Izrael gde je postao poznati novinar i državnik.

Lapid je obećao Amerikancima da će obezbediti "sigurnosnu mrežu" Netanjahuu i podršku u parlamentu prilikom glasanja o sporazumu, iako se nalazi na čelu opozicije.

(Kurir.rs/The Times of Israel/Preveo i priredio: N. V.)

