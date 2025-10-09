Slušaj vest

Primena sporazuma od prekidu vatre sa Hamasom počeće večaras nakon što sporazum zvanično ratifikuje izraelska vlada.

To je objavio Tajms of Izrael, pozivajući se na izvor iz kabineta premijera Benjamina Netanjahua.

Navodi se da je ovo pojašnjenje usledilo nakon što je više medija na hebrejskom jeziku objavilo da je prekid vatre, u okviru sporazuma koji je objavio američki predsednikDonald Tramp, stupio na snagu nakon potpisivanja dokumenta zakazanog za danas u Egiptu u podne po lokalnom vremenu.

To je objavio Rojters, prenoseći informacije egipatskih medija.

Sastanak Trampa i Netanjahua u Beloj kući. predstavljen plan za okončanje rata u Gazi. Netanjahu je pristao, hoće li i Hamas pristati?

Izraelska vlada bi trebalo da glasa o sporazumu u šest sati popodne po lokalnom, odnosno pet sati po vremenu u Srbiji.

Džeruzalem post navodi da je Bezalel Smotrič, izraelski ministar finansija, jutros na društvenoj mreži X potvrdio da će na sastanku vlade glasati protiv sporazuma.

Bezalel Smotrič Foto: ABIR SULTAN/EPA

Smotrič je poručio da ima "pomešane emocije u složeno jutro".

Očekuje se da dokument bude usvojen bez obzira na njegovo protivljenje.