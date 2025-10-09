Slušaj vest

Primena sporazuma od prekidu vatre sa Hamasom počeće večaras nakon što sporazum zvanično ratifikuje izraelska vlada.

To je objavio Tajms of Izrael, pozivajući se na izvor iz kabineta premijera Benjamina Netanjahua.

Navodi se da je ovo pojašnjenje usledilo nakon što je više medija na hebrejskom jeziku objavilo da je prekid vatre, u okviru sporazuma koji je objavio američki predsednikDonald Tramp, stupio na snagu nakon potpisivanja dokumenta zakazanog za danas u Egiptu u podne po lokalnom vremenu.

To je objavio Rojters, prenoseći informacije egipatskih medija.

Sastanak Trampa i Netanjahua u Beloj kući. predstavljen plan za okončanje rata u Gazi. Netanjahu je pristao, hoće li i Hamas pristati? Foto: WILL OLIVER / POOL/EPA POOL

Izraelska vlada bi trebalo da glasa o sporazumu u šest sati popodne po lokalnom, odnosno pet sati po vremenu u Srbiji.

Džeruzalem post navodi da je Bezalel Smotrič, izraelski ministar finansija, jutros na društvenoj mreži X potvrdio da će na sastanku vlade glasati protiv sporazuma.

13116747.jpg
Bezalel Smotrič Foto: ABIR SULTAN/EPA

Smotrič je poručio da ima "pomešane emocije u složeno jutro".

Očekuje se da dokument bude usvojen bez obzira na njegovo protivljenje.

Benjamin Netanjahu Foto: EPA Menahem Kahana, AP Menahem Kahana, EPA Menahem Kahana Pool

Jair Lapid, izraelski opozicioni lider poreklom iz Novog Sada, čestitao je Trampu na postizanju sporazuma o oslobađanju talaca iz zarobljeništva Hamasa, poručivši da "ne postoji osoba koja više (od Trampa) zaslužuje Nobelovu nagradu (za mir) i više od, večnu zahvalnost naroda Izraela".

(Kurir.rs/The Times of Israel/The Jerusalem Post/Preveo i priredio: N. V.)

Ne propustitePlaneta"NIKO NE ZASLUŽUJE NOBELA ZA MIR VIŠE OD TRAMPA!" Ključni izraelski političar poreklom iz Novog Sada čestitao predsedniku Amerike na sporazumu sa Hamasom (FOTO)
tramp.jpg
Planeta"SVI TAOCI SE VRAĆAJU KUĆI U PONEDELJAK" Tramp razgovarao s porodicama otetih Izraelaca! Ispraćen APLAUZOM i ovacijama!
x01 EPA Jim Lo Scalzo Pool.jpg
PlanetaU GAZI PRIJAVILI NEKOLIKO IZRAELSKIH NAPADA: Civilna odbrana palestinske enklave tvrdi da su se desili nakon objave sporazuma o prekidu vatre
profimedia-1039552031.jpg
PlanetaPOSTIGNUT DOGOVOR! HAMAS PRIHVATIO TRAMPOV MIROVNI PLAN! Pustiće svih 20 živih talaca, a Izrael će povući trupe! Došao KRAJ dvogodišnjem krvavom ratu?! (VIDEO)
shutterstock_2377079487 copy.jpg