Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen lako je preživela retko dvostruko glasanje o nepoverenju u Evropskom parlamentu, odbivši napade krajnje desnice i krajnje levice koji su mogli da sruše njen kabinet.

Ursula fon der Lajen Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

Ishod glasanja u EP

U četvrtak su glasovi protiv njene Komisije ubedljivo pali, daleko ispod potrebne dvotrećinske većine od 361 glasa.

Ultradesnica - 378 poslanika glasalo protiv, 179 za, 37 uzdržano.

Ultralevica - 383 protiv, 133 za, 78 uzdržano.

Predloge su prošlog meseca podneli Žordan Bardela(Patriote za Evropu) i Manon Obri(Levica). Bardela je osporavao trgovinske sporazume EU sa SAD i Merkosurom, dok je Obri kritikovala Komisiju zbog, kako je rekla, neaktivnosti prema izraelskim akcijama u Gazi. Ovo je prvi put da su u Parlamentu istovremeno pokrenuta dva predloga o nepoverenju predsednici EK.

Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije Foto: EPA Neil Hallpool, AP Armin Durgut

Podrška centra i umerenih

Tokom plenarne debate u ponedeljak, centristički i umereni poslanici stali su iza Ursule fon der Lajen, upozoravajući da bi njeno smenjivanje u ovom trenutku dodatno destabilizovalo EU.

Drugi pokušaj opoziva ove godine

Ovo je drugi put tokom 2025. godine da se Ursula fon der Lajen suočava s pokušajem smene. U julu je pokušaj krajnje desnice takođe propao, sa 175 glasova za, 360 protiv i 18 uzdržanih - ponovo ispod potrebnih 361 glasa za uspeh.

Žordan Bardela, predsednik Nacionalnog okupljanja Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Baptiste Autissier / imago stock&people / Profimedia, Joly Victor/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Podsetimo, u Strazburu su u EP danas održana dva odvojena glasanja, od čega je jedno bilo na inicijativu ultradesničarske poslaničke grupe Patriote za Evropu, a zahtev za drugo podnela je Levica, grupa evroposlanika koja je radikalnija po stavovima od mejnstrim poslaničke grupe Socijalisti i demokrate (S&D).

(Kurir.rs/Euractiv/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaURSULI FON DER LAJEN PRETI RAZREŠENJE: "EU pod njenim predsedništvom propada već dugi niz godina"
Ursula Fon Der Lajen Mark Rute (3).jpg
PlanetaDA LI JE MOGUĆ PAD URSULE FON DER LAJEN: Sat kuca do ključnog glasanja, šta kažu brojke, a šta MLADI LAV francuske desnice koji joj donosi NAJVEĆU PRETNJU dosad
francuska.jpg
PlanetaPUTINU ĆE DA POZLI OD OBJAVE URSULE FON DER LAJEN! Od EU Ukrajini stiže četiri milijarde evra za vojsku i to od zamrznutog novca RUSKE CENTRALNE BANKE (FOTO)
ursula-fon-der-lajen.jpg
PlanetaEU ĆE DATI 2 MILIJARDE EVRA ZA DRONOVE ZA UKRAJINU! Fon der Lajen objavila odluku nakon sastanka sa gensekom NATO, plan za korišćenje zamrznute RUSKE IMOVINE
Ursula Fon Der Lajen Mark Rute (1).jpg

BONUS VIDEO:

Ursula fon der Lajen i afera Fajzergejt: Da li je vakcina protiv Korone bila proizvod korupcije? Izvor: Kurir televizija