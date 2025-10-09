URSULA PREŽIVELA DVOSTRUKI UDAR! Ni ultradesnica ni ultralevica nisu uspeli da sruše kabinet Fon der Lajen! Evo kakav je ishod glasanja
Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen lako je preživela retko dvostruko glasanje o nepoverenju u Evropskom parlamentu, odbivši napade krajnje desnice i krajnje levice koji su mogli da sruše njen kabinet.
Ishod glasanja u EP
U četvrtak su glasovi protiv njene Komisije ubedljivo pali, daleko ispod potrebne dvotrećinske većine od 361 glasa.
Ultradesnica - 378 poslanika glasalo protiv, 179 za, 37 uzdržano.
Ultralevica - 383 protiv, 133 za, 78 uzdržano.
Predloge su prošlog meseca podneli Žordan Bardela(Patriote za Evropu) i Manon Obri(Levica). Bardela je osporavao trgovinske sporazume EU sa SAD i Merkosurom, dok je Obri kritikovala Komisiju zbog, kako je rekla, neaktivnosti prema izraelskim akcijama u Gazi. Ovo je prvi put da su u Parlamentu istovremeno pokrenuta dva predloga o nepoverenju predsednici EK.
Podrška centra i umerenih
Tokom plenarne debate u ponedeljak, centristički i umereni poslanici stali su iza Ursule fon der Lajen, upozoravajući da bi njeno smenjivanje u ovom trenutku dodatno destabilizovalo EU.
Drugi pokušaj opoziva ove godine
Ovo je drugi put tokom 2025. godine da se Ursula fon der Lajen suočava s pokušajem smene. U julu je pokušaj krajnje desnice takođe propao, sa 175 glasova za, 360 protiv i 18 uzdržanih - ponovo ispod potrebnih 361 glasa za uspeh.
Podsetimo, u Strazburu su u EP danas održana dva odvojena glasanja, od čega je jedno bilo na inicijativu ultradesničarske poslaničke grupe Patriote za Evropu, a zahtev za drugo podnela je Levica, grupa evroposlanika koja je radikalnija po stavovima od mejnstrim poslaničke grupe Socijalisti i demokrate (S&D).
