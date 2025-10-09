Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen lako je preživela retko dvostruko glasanje o nepoverenju u Evropskom parlamentu, odbivši napade krajnje desnice i krajnje levice koji su mogli da sruše njen kabinet.

1/23 Vidi galeriju Ursula fon der Lajen Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

Ishod glasanja u EP

U četvrtak su glasovi protiv njene Komisije ubedljivo pali, daleko ispod potrebne dvotrećinske većine od 361 glasa.

Ultradesnica - 378 poslanika glasalo protiv, 179 za, 37 uzdržano.

Ultralevica - 383 protiv, 133 za, 78 uzdržano.

Predloge su prošlog meseca podneli Žordan Bardela(Patriote za Evropu) i Manon Obri(Levica). Bardela je osporavao trgovinske sporazume EU sa SAD i Merkosurom, dok je Obri kritikovala Komisiju zbog, kako je rekla, neaktivnosti prema izraelskim akcijama u Gazi. Ovo je prvi put da su u Parlamentu istovremeno pokrenuta dva predloga o nepoverenju predsednici EK.

1/14 Vidi galeriju Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije Foto: EPA Neil Hallpool, AP Armin Durgut

Podrška centra i umerenih

Tokom plenarne debate u ponedeljak, centristički i umereni poslanici stali su iza Ursule fon der Lajen, upozoravajući da bi njeno smenjivanje u ovom trenutku dodatno destabilizovalo EU.

Drugi pokušaj opoziva ove godine

Ovo je drugi put tokom 2025. godine da se Ursula fon der Lajen suočava s pokušajem smene. U julu je pokušaj krajnje desnice takođe propao, sa 175 glasova za, 360 protiv i 18 uzdržanih - ponovo ispod potrebnih 361 glasa za uspeh.

1/18 Vidi galeriju Žordan Bardela, predsednik Nacionalnog okupljanja Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Baptiste Autissier / imago stock&people / Profimedia, Joly Victor/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Podsetimo, u Strazburu su u EP danas održana dva odvojena glasanja, od čega je jedno bilo na inicijativu ultradesničarske poslaničke grupe Patriote za Evropu, a zahtev za drugo podnela je Levica, grupa evroposlanika koja je radikalnija po stavovima od mejnstrim poslaničke grupe Socijalisti i demokrate (S&D).

BONUS VIDEO: