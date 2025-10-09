IZRAEL OBJAVIO IMENA: Evo šta će biti sa onim "hamasovcima" koji su učestvovali u masakru 7. oktobra 2023. godine! (FOTO/VIDEO)
Prema pisanju "Džeruzalem posta", novi sporazum o Gazipredviđa oslobađanje svih živih talaca u roku od nekoliko dana, dok će se Izraelske odbrambene snage (IDF) povući na unapred dogovorenu liniju.
Time bi, navodi se, trebao da započne ključni preokret, a međunarodna zajednica s pažnjom prati sprovođenje dogovorenog.
Međutim, četiri istaknuta palestinska zatvorenika koja je Hamas dugo tražio neće biti uključena u razmenu. Reč je o Marvanu Bargoutiju, Ahmadu Sadatu, Hasanu Salamehu i Abasi al-Sajedu.
Najpoznatiji među njima, Bargouti, osuđen je 2004. godine na višestruke doživotne kazne zbog ubistava u terorističkim napadima.
Fotografija Rojtersovog fotografa Davida Silvermana zabeležila je trenutak kada je Bargouti (na fotografiji) doveden na izricanje presude, a njegovo ime i danas izaziva snažne političke podele u Palestini.
U sklopu postignutog dogovora, Izrael je takođe doneo odluku da neće biti oslobođeni članovi Hamasove elitne jedinice Nukba, koji su učestvovali u masakru 7. oktobra 2023. godine.
Neimenovani izvor potvrdio je za "Džeruzalem post" da se ta odluka odnosi na sve pripadnike koji su direktno učestvovali u napadima na izraelske civile.
Detalji o tačnim mehanizmima razmene i vremenskim okvirima biće definisani narednih dana, dok se očekuje da proces oslobađanja talaca i povlačenja izraelskih snaga započne posle zvaničnog potpisivanja sporazuma.