Prema pisanju "Džeruzalem posta", novi sporazum o Gazipredviđa oslobađanje svih živih talaca u roku od nekoliko dana, dok će se Izraelske odbrambene snage (IDF) povući na unapred dogovorenu liniju.

Time bi, navodi se, trebao da započne ključni preokret, a međunarodna zajednica s pažnjom prati sprovođenje dogovorenog.

Međutim, četiri istaknuta palestinska zatvorenika koja je Hamas dugo tražio neće biti uključena u razmenu. Reč je o Marvanu Bargoutiju, Ahmadu Sadatu, Hasanu Salamehu i Abasi al-Sajedu.

Najpoznatiji među njima, Bargouti, osuđen je 2004. godine na višestruke doživotne kazne zbog ubistava u terorističkim napadima.

Fotografija Rojtersovog fotografa Davida Silvermana zabeležila je trenutak kada je Bargouti (na fotografiji) doveden na izricanje presude, a njegovo ime i danas izaziva snažne političke podele u Palestini.

U sklopu postignutog dogovora, Izrael je takođe doneo odluku da neće biti oslobođeni članovi Hamasove elitne jedinice Nukba, koji su učestvovali u masakru 7. oktobra 2023. godine.

Neimenovani izvor potvrdio je za "Džeruzalem post" da se ta odluka odnosi na sve pripadnike koji su direktno učestvovali u napadima na izraelske civile.

