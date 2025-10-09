"Rekordna putovanja ljudi", "Turistička groznicapojačava potrošačku groznicu", "Kulturni i sportskidogađaji doprinose konzumiranju prazničnih proizvoda" - ovako su međunarodni mediji posvetili veliku pažnjuupravo završenom Nacionalnom festivalu sredine jeseniu Kini. Od Zabranjenog grada u Pekingu do Điudžaigou-a u provinciji Sičuan u Kini, turizam je procvetao bezpresedana, naveo je Američki časopis "Oko sveta".

Takođe, različiti mediji su izvestili da se kineski jezikmože čuti u mnogim popularnim stranim turističkimatrakcijama, a malo ostrvo u Norveškoj bilo je u velikojsaobraćajnoj gužvi zbog kineskih turista - "Ceo svet znada su Kinezi na odmoru".

Za kineske stanovnike, ovogodišnji Festival punogmeseca pada na isti period praznika Nacionalnog dana, zbog toga su Kinezi ove godine uživali osam danaodmora. Dakle, broj putovanja u Kini je iznosio 24,32milijarde, a prodaja ključnih maloprodajnih i ugostiteljskih preduzeća porasla je za 3,3% u odnosu naprethodnu godinu, u prva četiri dana odmora.

Vredno je napomenuti da je potrošnja usluga postalaglavni pokretač rasta potrošnje u Kini. Uzimajućifilmove kao primer, kineska filmska industrija trenutnoprelazi iz ekonomije zasnovane na samo blagajnama u raznoliko potrošačko okruženje. "Odlazak u bioskop" postao je novi praznični trend, a lokacije za snimanjemnogih filmova postale su popularne turističke atrakcije.

Zahvaljujući podršci politike, potrošnja je dodatno u usponu. U ovoj " zlatnoj nedelji odmora", kineski turistisu putovali u istočnoafričke stepe i na morsko dnoPalaua, dok su strani turisti žurili u Kinu kako bi iskusilikinesku kulturu. Prema zvaničnim podacima Kine, prosečni dnevni broj turista koji su ulazili i izlazili izzemlje tokom praznika prešao je 2 miliona, a brojkineskih turista koji su posetili Japan, Južnu Koreju, Jugoistočnu Aziju i druge zemlje značajno je porastao.

Zahvaljujući uvođenju bezviznog režima sa Rusijom od strane Kine, broj rezervacija za ruske turiste naodgovarajućim platformama porastao je za 75% u odnosu na prethodnu godinu.