ZELENSKI SE POHVALIO, ZAVLADALA KRIZA U NEPRIJATELJSKOM DVORIŠTU: "Ruske zalihe benzina pale za petinu zbog naših napada"
Ukrajinski dalekometni napadi na ruska energetska postrojenja možda su smanjili snabdevanje benzinom u Rusiji za otprilike petinu, rekao je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, dok obe strane pojačavaju međusobne napade na energetsku infrastrukturu.
Pošto su diplomatski napori za okončanje rata uglavnom zastali, a duž linije fronta postignut je slab napredak, ruske snage usredsredile su se na to da onemoguće ukrajinsku proizvodnju gasa, dok je Ukrajina ciljala ruske kapacitete za preradu nafte.
Rojters je u avgustu procenio da su ukrajinski napadi smanjili rusku preradu nafte za gotovo petinu u određenim danima.
- To još treba proveriti, ali verujemo da su izgubili do 20 posto snabdevanja benzinom, direktno kao rezultat naših napada - rekao je Zelenski novinarima u četvrtak. Kremlj je rekao da je rusko domaće tržište goriva u potpunosti snabdeveno.
Zelenski je rekao da su ukrajinske snage u nedavnim napadima koristile domaće projektile Neptun i Flamingo, što je deo ukrajinskih napora za proširenje domaće industrije naoružanja.
Ukrajinski predsednik takođe je rekao da su ruske snage u septembru izvele 1550 napada na energetske ciljeve u Černihivu, Sumiju i Poltavi, ali su pogodile samo 160 ciljeva.