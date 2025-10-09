Slušaj vest

Ukrajinski dalekometni napadi na ruska energetska postrojenja možda su smanjili snabdevanje benzinom u Rusiji za otprilike petinu, rekao je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, dok obe strane pojačavaju međusobne napade na energetsku infrastrukturu.

Gori naftna rafinerija u Jaroslavskoj oblasti Foto: x

Pošto su diplomatski napori za okončanje rata uglavnom zastali, a duž linije fronta postignut je slab napredak, ruske snage usredsredile su se na to da onemoguće ukrajinsku proizvodnju gasa, dok je Ukrajina ciljala ruske kapacitete za preradu nafte.

Gori ruska rafinerija nafte u Krasnodaru posle ukrajinskog napada dronom. Požar ne prestaje već danima, a na terenu oko 450 vatrogasaca pokušava sve vreme da obuzda vatrenu stihiju koja ne prestaje. Foto: Printscreen/X

Rojters je u avgustu procenio da su ukrajinski napadi smanjili rusku preradu nafte za gotovo petinu u određenim danima.

Andrij Jermak i Volodimir Zelenski Foto: Brendan Smialowski/Pool AFP, ALESSANDRO DELLA VALLE / POOL/KEYSTONE POOL, ZOLTAN MATHE/MTI

- To još treba proveriti, ali verujemo da su izgubili do 20 posto snabdevanja benzinom, direktno kao rezultat naših napada - rekao je Zelenski novinarima u četvrtak. Kremlj je rekao da je rusko domaće tržište goriva u potpunosti snabdeveno.

Napad Ukrajine dronovima na ruske rafinerije u Samarskoj oblasti i Krasnodarskom kraju. Foto: PrintscreenX

Zelenski je rekao da su ukrajinske snage u nedavnim napadima koristile domaće projektile Neptun i Flamingo, što je deo ukrajinskih napora za proširenje domaće industrije naoružanja.

Ruske rafinerije nafte u plamenu, redovi za gorivo širom zemlje su ogromni. Foto: Printscreen

Ukrajinski predsednik takođe je rekao da su ruske snage u septembru izvele 1550 napada na energetske ciljeve u Černihivu, Sumiju i Poltavi, ali su pogodile samo 160 ciljeva.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

