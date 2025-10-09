U Tel Avivuvlada euforična atmosfera dok se stotine ljudi, uprkos kiši, okupljaju na Trgu talaca kako bi proslavile postizanje dogovora između Izraela i Hamasa, javlja Alice Cuddy s terena.

Ljudi igraju i aplaudiraju ispod američkih i izraelskih zastava, dok jedna žena ponosno drži natpis:"Volimo Trampa"

- Ovo je čaroban dan - kaže žena koja stoji uz reporterku.

U blizini, 50-godišnja Jael ne skriva emocije, plače dok posmatra okupljene kako plešu.

Veliko slavlje na ulicama Tel Aviva povodom postizanja mira između Hamasa i Izraela. Okupljeni pozdravljaju Donalda Trampa i Ameriku. Mogu se videti američke i izraelske zastave na Trgu talaca. Foto: ABIR SULTAN/EPA

- Jako sam uzbuđena. Samo želimo da vidimo da se naši voljeni vrate kući svojim porodicama - ovo je veliko olakšanje - kaže.

- Najsrećnija sam osoba na svetu - kaže žena koja je bila taoc u Gazi.

Aviva Zigel, žena koja je 51 dan provela u zatočeništvu u Gazi, opisala je neizmernu sreću zbog dogovora o povratku preostalih izraelskih talaca, što je predviđeno prvom fazom plana o prekidu vatre između Hamasai Izraela.

Zigel je oteta zajedno sa suprugom Kejtom 7. oktobra 2023. godine, a on je u zatočeništvu proveo 484 dana, piše CNN.

Slavlje Izraelaca povodom stupanja na snagu mirovnog sporazuma između Izraela i Hamasa o okončanju rata u Gazi i oslobađanju izraelskih talaca. Foto: EPA Abir Sultan, ABIR SULTAN/EPA

"Igram od sreće"

U razgovoru za medije, Zigel nije skrivala oduševljenje. "Tako sam srećna. Igram. Najsrećnija sam osoba na svetu", rekla je.

Ona je posebno istakla uzbuđenje zbog skorog povratka blizanaca Galija i Ziva Bermana, koje Hamas drži već dve godine.

- Zamišljam Galija i Zivija, kako se vraćaju i grle svoju majku. I to se događa, vraćaju se kući. Taoci se vraćaju kući - emotivno je poručila.

Prisetila se i teških dana u zatočeništvu, opisujući kako je činila sve što je mogla da preživi.

Naglasila je kako je i njoj i suprugu trebalo vremena da shvate šta su proživeli i ponovo se priviknu na život kod kuće. Isto, dodaje, čeka i ostale taoce.

- Trebaće im mnogo zagrljaja i puno podrške - rekla je.

Sa suzama u očima zaključila je kako najviše od svega želi povratak normalnog života za sve.

- Nismo živeli poslednje dve godine, nismo - rekla je ona.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaIZRAEL OBJAVIO IMENA: Evo šta će biti sa onim "hamasovcima" koji su učestvovali u masakru 7. oktobra 2023. godine! (FOTO/VIDEO)
izraelska vojska Izraelske odbrambene snage IDF Hamas mapa Pojasa Gaze grad Gaza
PlanetaNIJE GOTOVO! TRAMPOV SPORAZUM NIJE STUPIO NA SNAGU, ČEKA SE IZRAELSKA VLADA! Evo kada će ga ratifikovati, Netanjahuov ministar najavio glas protiv (FOTO)
x EPA Jim Lo Scalzo Pool.jpg
Planeta"NIKO NE ZASLUŽUJE NOBELA ZA MIR VIŠE OD TRAMPA!" Ključni izraelski političar poreklom iz Novog Sada čestitao predsedniku Amerike na sporazumu sa Hamasom (FOTO)
tramp.jpg
Planeta"SVI TAOCI SE VRAĆAJU KUĆI U PONEDELJAK" Tramp razgovarao s porodicama otetih Izraelaca! Ispraćen APLAUZOM i ovacijama!
x01 EPA Jim Lo Scalzo Pool.jpg