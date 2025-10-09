U Tel Avivuvlada euforična atmosfera dok se stotine ljudi, uprkos kiši, okupljaju na Trgu talaca kako bi proslavile postizanje dogovora između Izraela i Hamasa, javlja Alice Cuddy s terena.

Ljudi igraju i aplaudiraju ispod američkih i izraelskih zastava, dok jedna žena ponosno drži natpis:"Volimo Trampa"

- Ovo je čaroban dan - kaže žena koja stoji uz reporterku.

U blizini, 50-godišnja Jael ne skriva emocije, plače dok posmatra okupljene kako plešu.

1/5 Vidi galeriju Veliko slavlje na ulicama Tel Aviva povodom postizanja mira između Hamasa i Izraela. Okupljeni pozdravljaju Donalda Trampa i Ameriku. Mogu se videti američke i izraelske zastave na Trgu talaca. Foto: ABIR SULTAN/EPA

- Jako sam uzbuđena. Samo želimo da vidimo da se naši voljeni vrate kući svojim porodicama - ovo je veliko olakšanje - kaže.

- Najsrećnija sam osoba na svetu - kaže žena koja je bila taoc u Gazi.

Aviva Zigel, žena koja je 51 dan provela u zatočeništvu u Gazi, opisala je neizmernu sreću zbog dogovora o povratku preostalih izraelskih talaca, što je predviđeno prvom fazom plana o prekidu vatre između Hamasai Izraela.

Zigel je oteta zajedno sa suprugom Kejtom 7. oktobra 2023. godine, a on je u zatočeništvu proveo 484 dana, piše CNN.

1/8 Vidi galeriju Slavlje Izraelaca povodom stupanja na snagu mirovnog sporazuma između Izraela i Hamasa o okončanju rata u Gazi i oslobađanju izraelskih talaca. Foto: EPA Abir Sultan, ABIR SULTAN/EPA

"Igram od sreće"

U razgovoru za medije, Zigel nije skrivala oduševljenje. "Tako sam srećna. Igram. Najsrećnija sam osoba na svetu", rekla je.

Ona je posebno istakla uzbuđenje zbog skorog povratka blizanaca Galija i Ziva Bermana, koje Hamas drži već dve godine.

- Zamišljam Galija i Zivija, kako se vraćaju i grle svoju majku. I to se događa, vraćaju se kući. Taoci se vraćaju kući - emotivno je poručila.

Prisetila se i teških dana u zatočeništvu, opisujući kako je činila sve što je mogla da preživi.

Naglasila je kako je i njoj i suprugu trebalo vremena da shvate šta su proživeli i ponovo se priviknu na život kod kuće. Isto, dodaje, čeka i ostale taoce.

- Trebaće im mnogo zagrljaja i puno podrške - rekla je.

Sa suzama u očima zaključila je kako najviše od svega želi povratak normalnog života za sve.