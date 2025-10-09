KREMLJ POZDRAVIO PRIMIRJE U GAZI, ALI UPOZORAVA: Ključno će biti njegovo sprovođenje! Lavrov još OŠTRIJI!
Kremljje pozdravio sporazum o prekidu vatre u Gaziizmeđu Izraela iHamasa, ali je poručio kako će ključno biti njegovo sprovođenje, piše Rojters.
Izrael i Hamas su postigli dogovor o prvoj fazi plana američkog predsednika Donalda Trampa za Gazu. Sporazum o prekidu vatre i oslobađanju talaca mogao bi da predstavlja prvi korak prema okončanju dvogodišnjeg rata.
Reakcija Moskve
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov, kako prenosi Interfaks, izjavio je da se takvi napori mogu samo pozdraviti.
- Svakako podržavamo ove napore. Ne može, a da ne izazove opšte zadovoljstvo što se primirje u Gazi već uspostavlja. Svi ovi napori mogu se pozdraviti - rekao je Peskov.
- Nadamo se da će potpisi biti rešeni danas, a zatim će uslediti akcije za sprovođenje postignutih sporazuma - dodao je.
Ruski predsednik Vladimir Putin i izraelski premijer Benjamin Netanjahu u ponedeljak su razgovarali telefonom o situaciji na Bliskom istoku, a tema je bila i Trampov plan za Gazu.
Lavrov o planu i odgovornosti Zapada
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ocenio je kako je Trampov plan najbolje rešenje koje je na stolu i da daje nadu, iako je pitanje državnosti spomenuto neodređeno i bez povezivanja sa Zapadnom obalom.
Lavrov je istakao da Zapad deli odgovornost za kočenje odluka Ujedinjenih nacija o palestinskoj državnosti, za koju je rekao da će doći kasnije.
- Naše zapadne kolege takođe moraju da snose svoj deo odgovornosti jer su odigrali ključnu ulogu u kočenju sprovođenja odluka o stvaranju nezavisne Palestine na Zapadnoj obali i u Gazi - rekao je Lavrov.
- Palestinsko pitanje, koje je sada nerešeno gotovo 80 godina, glavni je činilac koji podstiče ekstremizam na Bliskom istoku - zaključio je.