Kremljje pozdravio sporazum o prekidu vatre u Gaziizmeđu Izraela iHamasa, ali je poručio kako će ključno biti njegovo sprovođenje, piše Rojters.

Izrael i Hamas su postigli dogovor o prvoj fazi plana američkog predsednika Donalda Trampa za Gazu. Sporazum o prekidu vatre i oslobađanju talaca mogao bi da predstavlja prvi korak prema okončanju dvogodišnjeg rata.

Sastanak Trampa i Netanjahua u Beloj kući. predstavljen plan za okončanje rata u Gazi. Netanjahu je pristao, hoće li i Hamas pristati? Foto: WILL OLIVER / POOL/EPA POOL

Reakcija Moskve

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov, kako prenosi Interfaks, izjavio je da se takvi napori mogu samo pozdraviti.

- Svakako podržavamo ove napore. Ne može, a da ne izazove opšte zadovoljstvo što se primirje u Gazi već uspostavlja. Svi ovi napori mogu se pozdraviti - rekao je Peskov.

Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

- Nadamo se da će potpisi biti rešeni danas, a zatim će uslediti akcije za sprovođenje postignutih sporazuma - dodao je.

Ruski predsednik Vladimir Putin i izraelski premijer Benjamin Netanjahu u ponedeljak su razgovarali telefonom o situaciji na Bliskom istoku, a tema je bila i Trampov plan za Gazu.

Benjamin Netanjahu Foto: EPA Menahem Kahana, AP Menahem Kahana, EPA Menahem Kahana Pool

Lavrov o planu i odgovornosti Zapada

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ocenio je kako je Trampov plan najbolje rešenje koje je na stolu i da daje nadu, iako je pitanje državnosti spomenuto neodređeno i bez povezivanja sa Zapadnom obalom.

Lavrov je istakao da Zapad deli odgovornost za kočenje odluka Ujedinjenih nacija o palestinskoj državnosti, za koju je rekao da će doći kasnije.

Vladimir Putin, Sergej Lavrov i Dmitrij Peskov Foto: AP/Pavel Bednyakov, EPA/Sergei Chirikov Pool, EPA/Michael Klimentyev Sputnik K

- Naše zapadne kolege takođe moraju da snose svoj deo odgovornosti jer su odigrali ključnu ulogu u kočenju sprovođenja odluka o stvaranju nezavisne Palestine na Zapadnoj obali i u Gazi - rekao je Lavrov.

- Palestinsko pitanje, koje je sada nerešeno gotovo 80 godina, glavni je činilac koji podstiče ekstremizam na Bliskom istoku - zaključio je.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

