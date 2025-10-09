PUTIN KONAČNO POTVRDIO DA SU TO BILE RUSKE RAKETE, ALI... Ukrajinski dron KRIVI za rusko obaranje azerbejdžanskog putničkog aviona!
Predsednik Rusije Vladimir Putin rekao je lideru Azerbejdžana Ilhamu Alijevu da su dve ruske rakete eksplodirale pored aviona kompanije Azerbejdžan erlajnz prošle godine, nakon što su ukrajinski dronovi ušli u ruski vazdušni prostor, i obećao naknadu štete pogođenima.
Prinudno sletanje u Kazahstanu
Avion J2-8243, koji je leteo iz Bakua ka Groznom (Čečenija), prinudno je sleteo 25. decembra u blizini Aktaua u Kazahstanu, nakon što je avion skrenuo sa rute iznad južne Rusije, gde su tog dana ukrajinski dronovi napadali više ciljeva.
Najmanje 38 poginulih u incidentu
Video-snimci objavljeni u četvrtak prikazuju Vladimira Putina i Ilhama Alijeva kako se rukuju i smeše pre početka bilateralnog sastanka u Tadžikistanu, tokom kojeg je Putin govorio o avionskoj nesreći.
Prema dostupnim informacijama, u incidentu je poginulo najmanje 38 ljudi.
- Naravno, sve što je potrebno u ovakvim tragičnim slučajevima biće učinjeno od strane ruske strane, biće obezbeđena kompenzacija, kao i pravna procena svih zvaničnih okolnosti - rekao je Putin Alijevu.
- Naša je dužnost, ponavljam još jednom da damo objektivnu procenu svega što se dogodilo i da utvrdimo prave uzroke - rekao je Putin Alijevu.
Putin je dodao da su dve ruske protivvazdušne rakete eksplodirale na nekoliko metara od aviona nakon što su ukrajinski dronovi ušli u ruski vazdušni prostor.
BONUS VIDEO: