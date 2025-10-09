Slušaj vest

Predsednik Rusije Vladimir Putin rekao je lideru Azerbejdžana Ilhamu Alijevu da su dve ruske rakete eksplodirale pored aviona kompanije Azerbejdžan erlajnz prošle godine, nakon što su ukrajinski dronovi ušli u ruski vazdušni prostor, i obećao naknadu štete pogođenima.

Prinudno sletanje u Kazahstanu

Avion J2-8243, koji je leteo iz Bakua ka Groznom (Čečenija), prinudno je sleteo 25. decembra u blizini Aktaua u Kazahstanu, nakon što je avion skrenuo sa rute iznad južne Rusije, gde su tog dana ukrajinski dronovi napadali više ciljeva.

1/2 Vidi galeriju Susret Putina i Alijeva Foto: Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

Najmanje 38 poginulih u incidentu

Video-snimci objavljeni u četvrtak prikazuju Vladimira Putina i Ilhama Alijeva kako se rukuju i smeše pre početka bilateralnog sastanka u Tadžikistanu, tokom kojeg je Putin govorio o avionskoj nesreći.

1/11 Vidi galeriju Pad azerbejdžanskog aviona Foto: AP, AP Azamat Sarsenbayev, EPA str

Prema dostupnim informacijama, u incidentu je poginulo najmanje 38 ljudi.

- Naravno, sve što je potrebno u ovakvim tragičnim slučajevima biće učinjeno od strane ruske strane, biće obezbeđena kompenzacija, kao i pravna procena svih zvaničnih okolnosti - rekao je Putin Alijevu.

1/3 Vidi galeriju Mesto pada azerbejdžanskog putničkog aviona u Kazahstanu Foto: Murat Usubali / AFP / Profimedia, AP Azamat Sarsenbayev

- Naša je dužnost, ponavljam još jednom da damo objektivnu procenu svega što se dogodilo i da utvrdimo prave uzroke - rekao je Putin Alijevu.

1/14 Vidi galeriju Pad azerbejdžanskog aviona Foto: AP, Printscreen, AP Azamat Sarsenbayev

Putin je dodao da su dve ruske protivvazdušne rakete eksplodirale na nekoliko metara od aviona nakon što su ukrajinski dronovi ušli u ruski vazdušni prostor.

BONUS VIDEO: