Tri osobe su povređene, od kojih dve teško, u eksploziji u jednom od tehničkih objekata telekomunikacione kompanije Oranž u Parizu, što je izazvalo prekid u uslugama za 80.000 korisnika, saopštila je danas predstavnica 7. pariskog arondismana Rašida Dati.

Incident se dogodio u podrumu u zgradi kompanije u francuskoj prestonici, a nakon eksplozije izbio je požar i tom prilikom povređeno je troje zaposlenih, dodala je Dat.

Kako je navela, dvoje povređenih nalaze se u kritičnom stanju, dok je treći zadobio manje ozbiljne povrede.

Vatrogasne ekipe uspele su da lokalizuju požar, a timovi kompanije Oranž rade na ponovnom uspostavljanju telefonskog saobraćaja i internet usluga za oko 80.000 korisnika, navela je Dati.

(Kurir.rs/Reuters)

