Poljske vlasti optužile su juče jednog bivšeg matičara iz Varšave za špijunažu u korist Rusije i zloupotrebu službenog položaja.

Optuženi Tomaš L. tereti se da je pomagao Rusiji u kreiranju lažnih identiteta za špijune. Prema tvrdnjama poljskih vlasti, on je od 2017. do 2022. godine Rusiji slao obaveštajne podatke. Poljski tužioci tvrde da je optuženi kopirao podatke poljskih i stranih državljana u matičnim knjigama i pomagao stranim obaveštajnim službama da kreiraju lažne lične dokumente za agente.

Tomaša L. su poljske vlasti uhapsile u martu 2022. godine. Poljski mediji pišu da je njegovo hapšenje vlastima pružilo informacije koje su doprinele proterivanju ruskih diplomata istog meseca.

Od početka ruske invazije na Ukrajinu, poljske vlasti optužile su desetine osoba za špijunažu ili sabotažu.