U rimskom zatvoru Ređina Koeli srušio se deo krova, ali niko nije povređen, saopštile su danas lokalne vlasti.

"Trenutno nema prijavljenih povređenih, ali neki delovi zatvora su neupotrebljivi", saopštilo je Odeljenje za upravu zatvorima.

Kako se navodi, šef Odeljenja Stefano Karmine De Mikele odmah je otišao na lice mesta.

De Mikele na mestu nezgode procenjuje neophodne i hitne mere koje treba preduzeti kako bi se rešila iznenadna vanredna situacija koja je nastala u rimskom zatvoru.

Odvojeni deo krova pao je sa visine od oko dvadeset metara, prema rečima vatrogasaca. Izgleda da se radi o delu plafona dimenzija otprilike jedan metar sa jedan metar koji se odvojio od zatvorske kupole i srušio na zemlju. Vatrogasci su ogradili područje i izvršili uviđaj.

Podsekretar za pravdu Andrea Delmastro najavio je da će zatvorenici u pogođenim delovima biti evakuisani. Delmastro, koji je bio prisutan na licu mesta, objasnio je da se kupola druge rotonde iznenada srušila - i neočekivano-— zbog nevidljivog pojačanja unutrašnjih greda, već oslabljenih vlagom. „Zatvor je bezbedan u svakom pogledu.“

On je nastavio: „Kompanija kojoj će biti povereni hitni radovi već je na licu mesta i već sprovodi početna tehnička istraživanja. Prisutne vlasti takođe rade na merama za ograđivanje područja i evakuaciju zatvorenika iz pogođenih delova, što će se obaviti danas, nakon identifikacije objekata u kojima će biti smešteni.“