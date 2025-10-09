Slušaj vest

On je na sastanku kabineta u Beloj kući rekao da je sinoć na Bliskom istoku postignut „istorijski uspeh“.

- Okončali smo rat u Gazi i zapravo, u mnogo većim razmerama, stvorili mir. Mislim da će to biti trajan mir, nadam se večni mir - rekao je Tramp.

Taoci će biti pušteni početkom sledeće nedelje

Dodao je da bi preostali taoci trebalo da budu pušteni „u ponedeljak ili utorak“.

- Njihov povratak je komplikovan proces, oni su na mestima gde ne želite da budete - rekao je.

Tramp je naglasio da će to biti „dan radosti“ i najavio da će pokušati da otputuje u region:

- Idemo u Egipat, gde ćemo imati potpisivanje. Jedno je već potpisano na moje ime, ali ćemo imati i zvanično potpisivanje.

Govoreći o budućnosti Gaze, rekao je da će se ta oblast „polako obnavljati“.

- Mislim da ćete videti neke izvanredne zemlje koje dolaze, ulažu mnogo novca i rešavaju stvar - dodao je Tramp.

"Napad na Iran je bio važan"

- Sve se poklopilo da bi se postigao dogovor. Mislim da je napad na Iran u junu bio veoma važan jer da se to nije dogodilo, verovatno bi do sada imali nuklearno oružje, višestruko, pa čak i da smo potpisali sporazum, nad njim bi se nadvijao veliki tamni oblak. Ne bi bilo isto - rekao je Tramp.

Dodao je da veruje da Iran „sada želi da radi u miru“:

- Obavestili su nas i potvrdili da u potpunosti podržavaju ovaj sporazum. Misle da je to sjajna stvar. Želeli bismo da budu u mogućnosti da obnove svoju zemlju, ali ne mogu imati nuklearno oružje.