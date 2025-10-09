Slušaj vest

Šok u Belgiji! Premijer Bart De Vever je očigledno bio meta planiranog napada kamikaza dronom.

Kako izveštava belgijski list "De Standaard", Savezno tužilaštvo je razbilo osumnjičenu džihadističku terorističku ćeliju u Antverpenu. Uhapšena su tri tinejdžera, dvoje su sada u pritvoru.

Tokom pretresa kuće u antverpenskom okrugu Dernu u blizini privatne rezidencije premijera pronađena je eksplozivna naprava domaće izrade koja još nije bila upotrebljiva. Dva uhapšena mladića pojaviće se pred istražnim sudijom u petak.

Policija je takođe pronašla čelične kuglice i 3D štampač očigledno namenjen za proizvodnju komponenti za kamikazu dron.

Prema rečima istražitelja, osumnjičeni su nameravali da natovare dron eksplozivom i da ga usmere ka De Veverovoj kući.

Istraga je u toku zbog sumnje na pokušaj terorističkog ubistva i umešanost u aktivnosti terorističke organizacije.

Dvojica osumnjičenih se smatraju radikalizovanima, a za jednog se kaže da je čečenskog porekla.

„De Standard“ opisuje napad kao „džihadistički“ motivisan. Treći mladić je pušten na slobodu.

Rođeni su 2001., 2002, i 2007. godine.