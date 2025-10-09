DRAMA U BELGIJI! Premijer bio meta napada kamikaza dronom, osumnjičeni džihadisti! (FOTO)
Šok u Belgiji! Premijer Bart De Vever je očigledno bio meta planiranog napada kamikaza dronom.
Kako izveštava belgijski list "De Standaard", Savezno tužilaštvo je razbilo osumnjičenu džihadističku terorističku ćeliju u Antverpenu. Uhapšena su tri tinejdžera, dvoje su sada u pritvoru.
Tokom pretresa kuće u antverpenskom okrugu Dernu u blizini privatne rezidencije premijera pronađena je eksplozivna naprava domaće izrade koja još nije bila upotrebljiva. Dva uhapšena mladića pojaviće se pred istražnim sudijom u petak.
Policija je takođe pronašla čelične kuglice i 3D štampač očigledno namenjen za proizvodnju komponenti za kamikazu dron.
Prema rečima istražitelja, osumnjičeni su nameravali da natovare dron eksplozivom i da ga usmere ka De Veverovoj kući.
Istraga je u toku zbog sumnje na pokušaj terorističkog ubistva i umešanost u aktivnosti terorističke organizacije.
Dvojica osumnjičenih se smatraju radikalizovanima, a za jednog se kaže da je čečenskog porekla.
„De Standard“ opisuje napad kao „džihadistički“ motivisan. Treći mladić je pušten na slobodu.
Rođeni su 2001., 2002, i 2007. godine.
Prošle nedelje, sumnjivi paket je takođe ostavljen u kući premijera. Ispostavilo se da je u pitanju limenka boje i božićna čestitka, a osumnjičeni je uhapšen. Bio je to meštanin sa problemima mentalnog zdravlja. Izgleda da nema veze sa trenutnom operacijom.
(Kurir.rs/De Standaard/Bild.de)