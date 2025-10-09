IZBO JE U VRAT, PA TELO OSTAVIO NA PRAGU KUĆE RODITELJA Svirepo ubistvo devojčice (5) može dobiti epilog NAKON 39 GODINA: Policija nudi nagradu od 5.000 evra!
Prošlo je 39 godina od svirepog zločina u kom je ubijena devojčica Zejnep (5) iz Turske u nemačkom gradu Hagenu, a do dana današnjeg niko nije odgovarao za ovaj zločin. Ipak, istražitelji su odlučili da ponovo otvore slučaj i pronađu ubicu!
Naime, kako se navodi, nepoznati muškarac tokom noći, 14. novembra 1986. godine, nekoliko puta izbo nožem u vrat malenu Zejnep (5), poreklom iz Turske, a zatim polunago telo ostavio okačeno na ogradu pašnjaka – na samo korak od kuće njenih roditelja.
Uprkos svim naporima, kriminalistički istražitelji tada nisu uspeli da pronađu počinioca.
Današnje kolege žele to da promene i otkriju ko je odgovoran za ovo svirepo ubistvo — novoosnovani odred za ubistva policije Hagena sada traga za ubicom deteta, koji je skoro 39 godina verovao da je bezbedan.
Malena nestala dok su svi spavali, poznavala svog ubicu?
Zejnep I. je živela sa roditeljima i troje braće i sestara u Nojenrade, u nemačkoj saveznoj državi Severna Rajna-Vestfalija, kada je nestala tokom noći, dok je porodica spavala.
- U 21 čas, otac je posle večere stavio devojčicu u krevet. Ali kada su svi ostali već spavali, devojčica je neopaženo nestala iz stana - navela je javna tužiteljka Mirijam Polk.
Pošto niko nije čuo nikakve vriske, istražitelji su uvereni da je Zejnep poznavala svog ubicu. U 4.30 ujutru, majka je bila užasnuta kada je primetila prazan krevetac. Ubrzo nakon toga, policajci, rođaci, komšije i prijatelji pretražili su komšiluk. Prvo su pronašli krvavu odeću, a zatim i ubijenu devojčicu.
Korišćen švajcarski nož za ubistvo
Ubica je uzeo jednu od dečijih čarapa, ali je ostavio crne motociklističke rukavice i švajcarski nož – oružje ubistva – u kanti za smeće!
- Dokazi iz tog vremena se sada ponovo ispituju korišćenjem najsavremenije tehnologije. Nadamo se da ćemo pronaći tragove počinioca - dodala je tužiteljka.
Kako se dodaje, ubistvo je bilo seksualno motivisano, prema rečima istražitelja.
- Takođe se nadamo svedocima iz tog vremena. Svaka dojava može biti važna. Pretpostavljamo da je ovo seksualno motivisano ubistvo, čak i ako dete nije silovano - rekla je Nina Laura, zamenik šefa odeljenja za ubistva.
Svako ko je u to vreme znao za zločin takođe može da se javi bez straha od kazne — za informacije koje bi dovele do hapšenja ubice nudi se nagrada od 5.000 evra. Informacije se mogu uputiti policiji Hagena na broj +49 23 31 9 86 20 66..
Kurir.rs/Bild