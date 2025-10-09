Slušaj vest

Hamasov prognani vođa iz Gaze Hhalil Al-Haja izjavio je večeras da je rat završen i da počinje trajno primirje.

Prema njegovim rečima, sporazum uključuje:

- otvaranje prelaza Rafa u oba smjera

- oslobađanje svih palestinskih žena i dece iz izraelskih zatvora.

- garancije Sjedinjenih Američkih Država, arapskih posrednika i Turske da je rat u Gazi trajno završen.

S druge strane, visoki zvaničnik Osama Hamdan, kaže da "nijedan Palestinac ne prihvata razoružanje" i da Palestincima "treba oružje i otpor".

Izjava je u suprotnosti s jednim ključnim elementom mirovnog plana Donalda Trampa za Gazu od 20 tačaka, koji poziva na razoružanje Hamasa. Takođe se čini i da je u suprotnosti s izjavama drugih čelnika Hamasa.

Rat Izraela i Hamasa Foto: AP Abdel Kareem Hana

Ranije danas, portparol izraelske vlade rekao je da će primirje stupiti na snagu "u roku od 24 sata" nakon što se održi pun sastanak izraelske vlade.

(Kurir.rs/Reuters)

