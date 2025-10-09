Slušaj vest

Ukrajina je već uspešno počela da koristi domaće krstareće rakete „Neptun“ i „Flamingo“ u kombinovanim napadima na ciljeve u Rusiji, potvrdio je predsednik Volodimir Zelenski.

Zelenski: „Postoje prvi vidljivi rezultati“

„Prošle nedelje - neću reći koliko ih je korišćeno - ali je izvršeno kombinovano dejstvo naših raketa Neptun i Flamingo. Možete sami analizirati odgovarajuće rezultate. Ne govorimo o masovnoj upotrebi, već samo o tome da su korišćene i da već postoje prvi vidljivi rezultati upravo ovog našeg oružja“, rekao je Zelenski u razgovoru sa novinarima, prenosi Ukrinform.

Govoreći o udarima duboko na ruskoj teritoriji, predsednik je dodao da i u toj oblasti „postoji pozitivan napredak“.

Flamingo je počeo da se koristi u avgustu

Raketa „Flamingo“, nova ukrajinska krstareća raketa dugog dometa, prvi put je masovno upotrebljena krajem avgusta, kada je ciljala objekte ruskih baza FSB-a i patrolne čamce u blizini okupiranog Armjanska na Krimu.

U međuvremenu, ukrajinsko Ministarstvo odbrane predstavilo je novu, do sada nepoznatu verziju domaće krstareće rakete „Neptun“, kojom je dodatno ojačano naoružanje za napade na strateške ciljeve.

Ukrajina traži američke Tomahavke

Podsećanja radi, Kijev već mesecima traži od Sjedinjenih Država da odobre isporuku krstarećih raketa „Tomahavk“, koje imaju domet veći od 1.600 kilometara.

Zelenski je zvanično podneo zahtev u septembru tokom razgovora sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, navode Rojters i AP. Prema ovim izvorima, ukrajinski predsednik je tada rekao da će Tomahavci „značajno povećati sposobnost Ukrajine da odvrati ruske udare i poremeti lance snabdevanja oružjem“.

Tramp je, prema rečima američkih zvaničnika, odgovorio da „SAD već pružaju više nego ikada ranije“ i da će „svaka odluka o dodatnim sistemima biti doneta u skladu sa interesima SAD i bezbednosnim procenama“, prenosi Bi-Bi-Si.

Vašington za sada nije odobrio isporuku Tomahavka Ukrajini, ali Pentagon razmatra mogućnost da Kijev u budućnosti dobije pojednostavljenu verziju rakete prilagođenu izvoznim pravilima. Tramp je nedavno rekao da je „doneo odluku“ da pošalje Tomahavk.

Krstareća raketa sa globalnim dometom

Tomahavk je krstareća raketa američke proizvodnje koja se koristi od 1980-ih i može da leti nisko i da pogodi ciljeve na udaljenosti većoj od 1.600 kilometara. Raketa se lansira sa brodova ili podmornica, a američke snage su je koristile u brojnim vojnim operacijama, od Zalivskog rata do Sirije.

