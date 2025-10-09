Slušaj vest

Najmanje 14 vojnika je poginulo, a nekoliko drugih je povređeno u Južnom Sudanu nakon što je, navodno, spor oko "ljubavnog trougla" doveo do smrtonosne pucnjave, saopštila je vojska u sredu.

Sukob između pripadnika Ujedinjenih snaga za zaštitu VIP osoba, koje čine vladine trupe i opozicioni borci, izbio je u ponedeljak na pijaci u blizini naftom bogatog regiona Abjei Boks, koji se nalazi na granici između Sudana i Južnog Sudana.

Dodaje se da je krhki sporazum o podeli vlasti između predsednika Salve Kira i njegovog dugogodišnjeg rivala, Rieka Mačara, raspliće se mesecima, preteći da vrati mladu naciju u građanski rat koji je ostavio 400.000 mrtvih u 2010-im.

Mačar je prošlog meseca optužen za ubistvo, izdaju i zločine protiv čovečnosti i lišen je položaja prvog potpredsednika u vladi jedinstva, što je dodatno podstaklo strahove od obnavljanja tenzija. Mačarov portparol je osudio potez kao "politički lov na veštice", izvestio je "Bi-Bi-Si njuz".

Južni Sudan Foto: Profimedia

Sukob izbio zbog ljubavnog trougla

Prema rečima portparola Narodnih odbrambenih snaga Južnog Sudana, Lula Ruaija Koanga, spor u ponedeljak je počeo između dva oficira, jednog koji je pro-Mačarov, a drugog pro-Kirov.

- Postoje dva suprotstavljena izveštavanja o uzroku krize: prva verzija kaže da je u pitanju bio čisto lični nesporazum između dva oficira u čajdžinici, a druga kaže da je u pitanju bio ljubavni trougao - rekao je Koang novinarima tokom brifinga za štampu u generalštabu vojske u glavnom gradu Džubi.

- Navodno su se dvojica muškaraca posvađala nakon što je objavljeno da su obojica bili u romantičnoj vezi sa istom ženom - rekao je on.

Situacija je eskalirala kada je oficir povezan sa Mačarom pucao na svog kolegu povezanog sa Kirom, što je navelo njihove telohranitelje da otvore vatru. Nasilje je potom izbilo sa pijace, proširivši se na glavne kontrolne punktove i kasarne, rekao je Koang.

- Ukupno je ubijeno 14 vojnika: šest iz SPLA-IO (Mačarove stranke) i osam iz SSPDF-a - potvrdio je Koang.

Pogođeni i civili!

Kako se navodi, jedan civil je naišao na unakrsnu vatru, čije stanje još nije potvrđeno, dok je pet vojnika povređeno i nalazi se na lečenju.

Koang je rekao da incident nije "politički motivisan", ali je potvrdio da je pokrenuta istraga.

JužnI Sudan Foto: EPA/PHILLIP DHIL

UN: Južni Sudan na ivici novog rata

Komisar Ujedinjenih nacija za ljudska prava upozorio je prošlog meseca da je Južni Sudan na ivici obnove rata, jer je skoro 2.000 civila ubijeno u porastu nasilja ove godine.

Južni Sudan je stekao nezavisnost od Sudana 2011. godine, ali je brzo upao u petogodišnji građanski rat.

Mirovni sporazum iz 2018. godine okončao je borbe, ali lideri više puta nisu uspeli da održe izbore ili ujedine svoje oružane snage. Ujedinjene nacije, Afrička unija i susedne zemlje pozivaju na smirenost u najnovijoj zemlji na svetu, izvestio je "Bi-Bi-Si njuz".