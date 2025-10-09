DVE SNAŽNE EKSPLOZIJE ODJEKNULE U CENTRU KABULA: Za sada nema izveštaja o nastradalima ili šteti
Dve snažne eksplozijeodjeknule su večeras u centru Kabula, preneli su novinari agencije Frans pres.
Prva eksplozija se dogodila oko 21.50 po lokalnom vremenu (19.20 po srednjeevropskom vremenu) i čula se širom glavnog grada Avganistana, a posle nekoliko sekundi usledila je i druga eksplozija.
"Istražuje se incident ali za sada nije prijavljen ni jedan nastradali i sve je u redu", rekao je portparol vlade Zabihulah Mudžahid na platformi Iks, uz napomenu da će kasnije biti date dodatne informacije.
Preko društvenih mreža više korisnika je javilo da su čuli eksplozije i "primetili dronove".
Brojni pripadnici snaga bezbednosti izašli su na ulice glavnog grada i pretražuju kola, preneo je jedan novinar Frans presa.
U više kvartova takođe je prekinuta telefonska mreža. Ranije danas avganistanski ministar spoljnih poslova stigao je u Indiju u dvodnevnu posetu zemlji u novoj fazi napora talibanske vlade da dobije priznanje na međunarodnoj sceni. Za sada samo ih Moskva priznaje.
Kurir.rs/Beta