Dve snažne eksplozijeodjeknule su večeras u centru Kabula, preneli su novinari agencije Frans pres.

Prva eksplozija se dogodila oko 21.50 po lokalnom vremenu (19.20 po srednjeevropskom vremenu) i čula se širom glavnog grada Avganistana, a posle nekoliko sekundi usledila je i druga eksplozija.

"Istražuje se incident ali za sada nije prijavljen ni jedan nastradali i sve je u redu", rekao je portparol vlade Zabihulah Mudžahid na platformi Iks, uz napomenu da će kasnije biti date dodatne informacije.

Preko društvenih mreža više korisnika je javilo da su čuli eksplozije i "primetili dronove".

Brojni pripadnici snaga bezbednosti izašli su na ulice glavnog grada i pretražuju kola, preneo je jedan novinar Frans presa.

U više kvartova takođe je prekinuta telefonska mreža. Ranije danas avganistanski ministar spoljnih poslova stigao je u Indiju u dvodnevnu posetu zemlji u novoj fazi napora talibanske vlade da dobije priznanje na međunarodnoj sceni. Za sada samo ih Moskva priznaje.