Izraelske odbrambene snage (IDF) potvrdile su da su večeras izvele vazdušni napad u naselju Sabra u gradu Gazi, navodeći da je meta bila ćelija operativaca Hamasa čiji su članovi „bili bliski izraelskim snagama i predstavljali su neposrednu pretnju pripadnicima IDF-a koji deluju u tom području“.

Agencija za civilnu zaštitu Gaze, kojom upravlja Hamas, izvestila je da je u napadu srušena zgrada, a oko 40 ljudi je zatrpano ispod ruševina. Prema njihovim izjavama, pronađena su četiri tela.

U međuvremenu, završena je sednica kabineta izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, na kojoj se raspravljalo o planu primirja dogovorenom jutros između Izraela i Hamasa.

Izraelski ministri kabineta će se sada sastati kako bi odlučili da li će podržati sporazum, koji su podržale Sjedinjene Države.

Benjamin Netanjahu je na sastanku sa specijalnim izaslanikom Donalda Trampa za Bliski istok, Stivom Vitkofom, i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom.

Očekuje se da će vlada glasati za usvajanje plana, iako je krajnje desničarski ministar Itamar Ben-Gvir najavio da neće podržati sporazum.

Razlog je, kako je rekao, planirano oslobađanje palestinskih zatvorenika kao deo sporazuma.

„Sa dobrim vešću o oslobađanju svih naših talaca, ne zaboravljamo glavni cilj rata koji je definisan na početku: osigurati da se ova katastrofa ne ponovi - svrgavanjem vlasti Hamasa“, napisao je Ben-Gvir u objavi na društvenim mrežama.

Ben-Gvir tvrdi da je premijer Benjamin Netanjahu poslednjih dana obećao da će vladavina Hamasa biti ukinuta, nazivajući to „jasnom crvenom linijom“.

„U razgovorima koje sam vodio sa premijerom poslednjih dana, jasno sam stavio do znanja da ni pod kojim okolnostima neću biti deo vlade koja dozvoljava da vladavina Hamasa nastavi da postoji u Gazi“, rekao je Ben-Gvir.

Ministar je dalje upozorio da se neće „poseći ni na kakvu obmanu“ i zapretio da će srušiti Netanjahuovu koalicionu vladu ako Hamas ne bude raspušten.

„Ako vlada Hamasa ne bude raspuštena, ili ako nam se kaže da je raspuštena, dok u praksi nastavlja da postoji pod drugim imenom - jevrejska snaga će srušiti vladu“, dodao je.

Njegova pretnja pojačava političke tenzije u vladajućoj koaliciji, jer su brojni ministri i poslanici već izrazili podeljene stavove o prihvatanju sporazuma. Vlada će uskoro glasati o ratifikaciji sporazuma.