Četiri osobe su nastradale nakon što je neimenovani muškarac u Teksasu prvo pucao u ženu, zatim u mehaničara, pa u slučajnog prolaznika koji je snimao njegov napad, pre nego što je izvršio samoubistvo.

Hjustonska policija istražuje motiv pucnjave, ali prvi pokazatelji ukazuju na to da su sve četiri smrti povezane, prema rečima poručnika Larija Krousona.

Tragedija se dogodila oko 13 sati u Šugar Lendu u Hjustonu, kada je vozač ispalio više hitaca na ženu koja je vozila drugi automobil.

Žrtva je pogođena sa više metaka i kasnije je proglašena mrtvom u bolnici, prema rečima portparola gradske policije Alisije Alaniz. Policija je u početku pokušavala da utvrdi da li je čin izazvan agresijom u saobraćaju.

Vlasti još nisu objavile imena žrtava

Kasnije se ispostavilo da je napadač bio u vezi sa žrtvom i da se nije radilo o slučajnom napadu. Policija u Hjustonu primila je prijavu o pucnjavi na mehaničara samo 10 kilometara od prvog incidenta.

Krousn je rekao da je napadač prvo pucao na automehaničara, pre nego što je uperio pištolj u prolaznika koji je snimao nasilje. Opis napadača i vozila u kojem se nalazio poklapa se sa izjavama svedoka iz pucnjave u Šugar Landu, rekao je on.

- Prvi pokazatelji ukazuju na to da je sve povezano.

Oko šest kilometara od mesta druge pucnjave, policija je pronašla osumnjičenog za ubistvo u njegovom automobilu, mrtvog od prostrelne rane.

Policija veruje da je izvršio samoubistvo nakon prvog napada. Vlasti još uvek nisu objavile imena nijedne od žrtava, niti ime strelca.