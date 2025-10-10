Slušaj vest

Zemljotres jačine 7,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Filipine, saopštio je Filipinski institut za vulkanologiju i seizmologiju.

Filipini i Indonezija su izdali upozorenja na cunami, prenosi BBC.

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 10 kilometara, udaljen oko 62 kilometra od obale. Pacifički centar za upozorenja od cunamija saopštio je da su mogući opasni talasi u radijusu od 300 kilometara od epicentra.

U priobalnoj oblasti već je započela evakuacija stanovništva, naročito dece iz škola. Lokalni zvaničnici upozorili su ljude da budu u stanju pripravnosti i sklone se u više predele.

Predsednik Filipina Ferdinand Markos pozvao je na evakuaciju u više priobalnih provincija, dok su indonežanski zvaničnici saopštili da do sada nisu dobili izveštaje o šteti.

Filipinska seizmološka agencija je upozorila da očekuje "talase opasne po život". Talasi cunamija mogu da dostignu tri metra iznad uobičajenih nivoa u delovima Filipina i visinu od jednog metra u Indoneziji.

