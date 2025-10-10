PRVI SNIMCI ZEMLJOTRESA NA FILIPINIMA! Počela je HITNA evakuacija! Stiže CUNAMI! Sve se ljulja i ruši, ljudi vrište i istrčavaju na ulice! (FOTO/VIDEO)
Serija naknadnih potresa u regionu
Prema podacima filipinske vulkanološke agencije (PHIVOLCS), zabeležen je niz naknadnih potresa duž obale ostrva Mindanao, jačine od 2,6 do 4,9 stepeni.
Prvobitni zemljotres, koji je pogodio region u petak ujutro, imao je jačinu od 7,5 stepeni prema podacima filipinske seizmološke agencije.
Američki geološki zavod (USGS) i Evro-mediteranski seizmološki centar (EMSC) procenili su da je zemljotres bio jačine 7,4 stepena.
Saobraćaj u zastoju dok podrhtava tlo na Filipinima
Pojavili su se snimci trenutka kada je zemljotres jačine 7,6 stepena pogodio Filipine. Na snimcima se vide automobili i kablovi kako se ljuljaju.
Prve fotografije sa Filipina nakon zemljotresa
Predsednik Markos naredio evakuaciju
Predsednik Filipina Ferdinand Markos mlađi naredio je evakuaciju u pojedinim obalnim oblastima centralnog i južnog dela zemlje.
Na svom nalogu na Fejsbuku saopštio je da će operacije potrage, spasavanja i pružanja pomoći biti pokrenute čim bude bezbedno.
Markos je apelovao na sve stanovnike pogođenih područja da se udalje od obale i pređu na više terene dok nadležni ne proglase da je bezbedno.
- Radimo neprestano kako bismo osigurali da pomoć stigne do svakoga kome je potrebna - poručio je predsednik Markos mlađi.
Građani se okupljaju ispred tržnog centra u Davaou
Stigle su nove fotografije iz grada Davao neposredno nakon zemljotresa. Zaposleni su se okupili ispred jednog tržnog centra nakon što su napustili zgradu iz predostrožnosti.
Davao je najveći grad na ostrvu Mindanao, i po broju stanovnika i po površini.
Filipinske vlasti upozoravaju na "razorni cunami"
Filipinska seizmološka agencija upozorila je na „razorni cunami” sa „talasima opasnim po život”. Očekuje se da će se talasi podići više od jednog metra iznad uobičajenog nivoa plime, a na zatvorenim zalivima i tesnacima mogli bi biti i znatno viši.
Kako je ranije saopšteno, prvi talasi cunamija očekuju se pre 11:43 sati po lokalnom vremenu i mogu potrajati nekoliko sati.
Haos u bolnici u Davaou tokom evakuacije
Državni emiter PTV objavio je fotografije haotičnih scena ispred bolnice u gradu Davao, na kojima se vide pacijenti i osoblje kako u žurbi napuštaju zgradu nakon zemljotresa.
Neki pacijenti primaju medicinsku pomoć na parkingu Južnofilipinskog medicinskog centra, dok su hodnici preplavljeni ljudima koji pokušavaju da se evakuišu.
Upozorenje na cunami i u delovima Indonezije
Upozorenja na cunami izdata su i za indonežanske regione Severni Sulavesi i Papua, koji se nalaze više od 300 kilometara od epicentra zemljotresa. Indonežanska geofizička agencija saopštila je da su ove oblasti pod pretnjom mogućih cunami talasa.
Upozorenje na cunami u Pacifiku
Pacifički centar za upozorenje na cunami izdao je upozorenje da bi talasi cunamija mogli dostići i do tri metra (10 stopa) iznad uobičajenog nivoa plime duž pojedinih obala Filipina.
U nekim obalama Indonezije i Palaua talasi bi mogli dostići visinu do jednog metra iznad normalnog nivoa plime.
Snažan zemljotres pogodio Filipine
Zemljotres jačuine 7,6 stepeni po Rihteru pogodio je danas Filipine i izdato je upozorenje na cunami. Pokrenuta je evakuacija stanovništva.
