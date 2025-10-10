Slušaj vest

Generalni sekretar CK KP Kine, Si Đinping, danas je uputio čestitku generalnom sekretaru Radničke partije Koreje (RPK), Kim Jung Unu, povodom 80. godišnjice osnivanja te partije.

Si je u poruci rekao da u ime Centralnog komiteta Komunističke Partije Kine i u svoje lično ime, upućuje tople čestitke i želje Centralnom komitetu RPK-a, članovima partije i narodu Severne Koreje.

„Poslednjih godina, generalni sekretar RPK-a vodio je partiju i narod u jačanju i izgradnji partije, razvoju ekonomije i poboljšanju života stanovnika“, rekao je Si.

Izrazio je nadu da će socijalizam u Severnoj Koreji, pod vođstvom generalnog sekretara RPK-a, postići nove rezultate, te dočekati uspešno otvaranje 9. sastanka partije.

Kineski predsednik je naglasio da su i Kina i Severna Koreja socijalističke zemlje na čelu sa Komunističkom partijom.

“Poslednjih godina mnogo puta sam se sastao sa kolegom generalnim sekretarom kako bismo razvili odnose između dve zemlje i zajedno otvorili novo poglavlje kinesko-severnokorejskog prijateljstva. Ne tako davno, Kim je posetio Kinu kako bi učestvovao u proslavi 80. godišnjice pobede kineskog naroda u Ratu otpora protiv japanske agresije i Svetskom antifašističkom ratu. Vodio sam temeljne pregovore sa njim i zajedno smo planirali dodatni razvoj odnosa i saradnje. Bez obzira na to kako se međunarodna situacija menjala, održavanje, jačanje i razvoj odnosa između Kine i Severne Koreje je oduvek nepromenljiva politika kineske partije i vlade. Kina je spremna da sarađuje sa Severnom Korejom u cilju jačanja strateških veza, produbljivanja praktične saradnje, kao i bliske koordinacije u cilju promovisanja kontinuiranog razvoja bilateralnih odnosa”, naveo je Si.

Kineska medijska grupa

Ne propustitePlanetaPrikazan promotivni video „Izvan prozora je plava planeta“ na svečanom prijemu kineske ambasade u Srbiji povodom Dana nacionalnosti Kine
foto1.jpg
PlanetaSerija "Napad nultog dana" šalje opasan signal
0929slika.png
PlanetaLi Ćijang: Kina i SAD moraju da pronađu pravi način da se slažu u novoj eri
0926 foto.jpeg
PlanetaSi prisustvovao svečanom skupu povodom 70. godišnjice osnivanja autonomne regije Sinđijang Ujgur
foto 0925.png