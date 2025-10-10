“Poslednjih godina mnogo puta sam se sastao sa kolegom generalnim sekretarom kako bismo razvili odnose između dve zemlje i zajedno otvorili novo poglavlje kinesko-severnokorejskog prijateljstva. Ne tako davno, Kim je posetio Kinu kako bi učestvovao u proslavi 80. godišnjice pobede kineskog naroda u Ratu otpora protiv japanske agresije i Svetskom antifašističkom ratu. Vodio sam temeljne pregovore sa njim i zajedno smo planirali dodatni razvoj odnosa i saradnje. Bez obzira na to kako se međunarodna situacija menjala, održavanje, jačanje i razvoj odnosa između Kine i Severne Koreje je oduvek nepromenljiva politika kineske partije i vlade. Kina je spremna da sarađuje sa Severnom Korejom u cilju jačanja strateških veza, produbljivanja praktične saradnje, kao i bliske koordinacije u cilju promovisanja kontinuiranog razvoja bilateralnih odnosa”, naveo je Si.