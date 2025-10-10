Si Đinping uputio čestitku generalnom sekretaru Radničke partije Koreje Kim Jung Unu povodom 80. godišnjice osnivanja partije
Generalni sekretar CK KP Kine, Si Đinping, danas je uputio čestitku generalnom sekretaru Radničke partije Koreje (RPK), Kim Jung Unu, povodom 80. godišnjice osnivanja te partije.
Si je u poruci rekao da u ime Centralnog komiteta Komunističke Partije Kine i u svoje lično ime, upućuje tople čestitke i želje Centralnom komitetu RPK-a, članovima partije i narodu Severne Koreje.
„Poslednjih godina, generalni sekretar RPK-a vodio je partiju i narod u jačanju i izgradnji partije, razvoju ekonomije i poboljšanju života stanovnika“, rekao je Si.
Izrazio je nadu da će socijalizam u Severnoj Koreji, pod vođstvom generalnog sekretara RPK-a, postići nove rezultate, te dočekati uspešno otvaranje 9. sastanka partije.
Kineski predsednik je naglasio da su i Kina i Severna Koreja socijalističke zemlje na čelu sa Komunističkom partijom.
“Poslednjih godina mnogo puta sam se sastao sa kolegom generalnim sekretarom kako bismo razvili odnose između dve zemlje i zajedno otvorili novo poglavlje kinesko-severnokorejskog prijateljstva. Ne tako davno, Kim je posetio Kinu kako bi učestvovao u proslavi 80. godišnjice pobede kineskog naroda u Ratu otpora protiv japanske agresije i Svetskom antifašističkom ratu. Vodio sam temeljne pregovore sa njim i zajedno smo planirali dodatni razvoj odnosa i saradnje. Bez obzira na to kako se međunarodna situacija menjala, održavanje, jačanje i razvoj odnosa između Kine i Severne Koreje je oduvek nepromenljiva politika kineske partije i vlade. Kina je spremna da sarađuje sa Severnom Korejom u cilju jačanja strateških veza, produbljivanja praktične saradnje, kao i bliske koordinacije u cilju promovisanja kontinuiranog razvoja bilateralnih odnosa”, naveo je Si.
