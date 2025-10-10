Slušaj vest

Tri osobe su povređene, od kojih dve teško, u eksploziji u jednom od tehničkih objekata telekomunikacione kompanije Oranž u Parizu, što je izazvalo prekid u internetu za oko 80.000 korisnika.I dok se okolnosti i uzrok ove eksplozije utvrdjuju Francuska je u priličnom političkom ćorsokaku, a njena scena značajno uzdrmana.

Predsednik Emanuel Makron suočava se sa sve većim pritiscima - kako iznutra, tako i spolja. Ankete pokazuju da samo 14 odsto Francuza veruje da će njihov predsednik efikasno rešiti probleme zemlje. I dok je Makron u potrazi za čak šestim premijerom za samo dve godine, pitanje koje sada postavljaju i građani i analitičari jeste - može li Makron da izađe iz ove krize i koliko ozbiljno se njegova politička pozicija sada lomi?

Novinar Saša Pešić trenutno boravi u Patizu, otkrio je kakva je trenutna situacija u Francuskoj:

Saša Pešić Foto: Kurir Televizija

- Tri radnika pokušala su u jednom tehničkom objektu ili lokalu koji se nalazi unutar super luksuznog hotela Saks u sedmom Pariskom arondismanu između Ajfelove kule i invalida. Imali su neke boce za zavarivanje i pokušali su da urade neke radove, međutim došlo je do ogromne eksplozije, dva radnika su teže povređena, jedan lakše, veoma brzo na licu mesta su došle jake snage, pripadnicka organa reda kao i hitne pomoći koji su zbrinuli povređene, još uvek se utvrđuju tačne okolnosti nesreće. Odmah se znalo da nije bilo reči o bilo kakvom terorističkom napadu.

- S druge strane, oko 80.000 pretplatnika mobilne telefonije tokom tri sata bilo je bez signala. Veoma brzo se oglasila i gradonačelnica 7. Pariskog arondismana, predsednica opštine, Rašida Dati koja je istovremeno i odlazeća ministarka kulture koja je rekla da se sve čini kako bi se što pre utvrdile tačne okolnosti.

1/15 Vidi galeriju Emanuel Makron Foto: Pamela Smith/FR172156 AP, Philippe Magoni/AP Pool, Printscreen/TikTok

Juče je iz Makronovog kabineta saopšteno da će on imenovati novog premijera do večeras, Pešić objašnjava kolika je verovatnoća da će Francuska večeras i dobiti tog šestog premijera za samo dve godine, s obzirom na to da se za sada rivalske stranke u velikoj meri drže svojih stavova, pa i nema baš indicija o tome ko bi mogao biti sledeći premijer:

- Svi francuski mediji i celokupna francuska javnost su trenutno zaokupirana ovim možda najvažnijim pitanjem po Francusku. Sigurno će danas francuski predsednik imenovati novog premijera, to će biti šesti premijer u toku Makronove vladavine. Međutim, evo, poslednja vest koja je upravo došla je da će Makron pokušati da formira tu tehničku vladu kako bi dobio na kredibilitetu. Iako tehnička vlada ne bi imala autoritet veliki, dobila bi podršku javnosti, jer imidž svih njihov vlada i saradnika je veoma uzdrman. Makron gleda da stavi zemlju na noge i povrati ugled. Veliko je nezadovoljstvo u narodu. Čak 70% Francuza je za to da francuski predsednik podnese ostavku - zaključuje Pešić.

ČAK 70% FRANCUZA ŽELI DA MAKRON PODNESE OSTAVKU! Imenovanje novog premijera može biti od ključne važnosti, Pešić: Kredibilitet je uzdrman Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs