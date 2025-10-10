Slušaj vest

Rusijaje tokom noći 10. oktobra izvela opsežan napad dronovima i raketama na Ukrajinu, usmrtivši jedno dete i ranivši 15 osoba, dok je deo Kijeva ostao bez struje i vode.

Najmanje 12 ljudi ranjeno je u glavnom gradu, dok je sedmogodišnji dečak poginuo, a tri osobe su povređene u južnom gradu Zaporožju. U više regiona uvedene su vanredne restrikcije struje zbog napada na energetsku mrežu.

Masovni ruski napad na Ukrajinu. Gađani Kijev i Zaporožje, Poginuo sedmogodišnji dečak, ranjeno 15 ljudi. Napadnuta je i energetska mreža, pa u delovima Kijeva nema struje. U napadu su korišćene balističke rakete i dronovi šahed. Foto: Evgeniy Maloletka/AP, HOGP/Ukrainian Emergency Service, Dan Bashakov/AP, HOGP/Ukrainian Emergency Service, (AP Photo/Dan Bashakov)/AP

Eksplozije u Kijevu

Iz Kijeva stižu izveštaji o snažnim eksplozijama i padu balističkih raketa oko 2:30 sati po lokalnom vremenu, dok su dodatne eksplozije zabeležene oko 3:30 sati ujutro.

- Balistički raketni napad je u toku. Rakete jedna za drugom padaju, protivvazdušna odbrana je aktivna - rekao je Timur Tkačenko, šef Kijevske vojne administracije, u 2:41 sati.

Od 12 povređenih u glavnom gradu, osmoro je hospitalizovano, naveo je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. Zbog napada na kritičnu infrastrukturu, deo grada istočno od reke Dnjeparostao je bez struje, a snabdevanje vodom je otežano. Takođe je došlo do prekida u javnom prevozu, uključujući metro.

Požari i oštećenja zgrada

U Pečerskom okrugu vatrogasci su ugasili požar u stambenoj zgradi izazvan padom drona, dok je u Holosivskom okrugu pogođena druga stambena zgrada, a obližnja vozila izgorela.

U Desnjanskom okrugu ostaci oborene ruske rakete pali su u blizini klinike.

Kompanija DTEK radi na obnavljanju snabdevanja strujom, prioritetno za kritične objekte.

U Kijevskoj oblasti, kao i u Poltavskoj, Sumskoj i Harkovskoj oblasti uvedene su vanredne restrikcije struje. Oko 28.000 domaćinstava ostalo je bez struje u Brovarskom i Borispilskom okrugu, a više zgrada, prodavnica i vozila je oštećeno.

Tragedija u Zaporožju

U Zaporožju je u ruskom udaru poginuo dečak, dok su najmanje tri osobe povređene. Grad je pogođen dronovima "šahed" oko 2:00 sati ujutro, pri čemu je jedan dron udario u stambenu zgradu i izazvao veliki požar.

Balističke rakete su kasnije pogodile grad oko 5:00 sati, što je dovelo do dodatnih eksplozija.

- Prozori su razbijeni, krovovi uništeni, a više kuća neupotrebljivo - naveo je guverner Ivan Fedorov.

Oštećenja infrastrukture i radovi na obnovi

Radovi na obnovi mogli bi potrajati nekoliko dana jer su oštećene energetske linije, delovi sistema grejanja i gasovod. Pritisak u gasnoj mreži je stabilizovan. Službe hitne pomoći su raspoređene, a potpuni obim štete i žrtava još se utvrđuje.

Pozadina napada

Rusija je od početka rata 2022. godine okupirala deo Zaporoške oblasti, dok ostatak regiona gotovo svakodnevno trpi vazdušne i artiljerijske napade.

Ministarstvo energetike Ukrajine ranije je saopštilo da Rusija sprovodi masovne napade na kritičnu energetsku infrastrukturu zemlje.

Pripreme za zimu

U poslednjih nekoliko nedelja Rusija je pojačala napade na civilnu i energetsku infrastrukturu Ukrajine pred zimski period. U napadima su uništili više od polovine kapaciteta proizvodnje prirodnog gasa u Ukrajini, navodi Blumberg 9. oktobra, pozivajući se na neimenovane izvore.

(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)

