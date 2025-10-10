MASOVNI NAPAD NA UKRAJINU, EKSPLOZIJE U KIJEVU! Poginuo dečak (7), ranjeno 15 ljudi širom zemlje! Rusi udarili balističkim raketama! Nema STRUJE! (FOTO/VIDEO)
Rusijaje tokom noći 10. oktobra izvela opsežan napad dronovima i raketama na Ukrajinu, usmrtivši jedno dete i ranivši 15 osoba, dok je deo Kijeva ostao bez struje i vode.
Najmanje 12 ljudi ranjeno je u glavnom gradu, dok je sedmogodišnji dečak poginuo, a tri osobe su povređene u južnom gradu Zaporožju. U više regiona uvedene su vanredne restrikcije struje zbog napada na energetsku mrežu.
Eksplozije u Kijevu
Iz Kijeva stižu izveštaji o snažnim eksplozijama i padu balističkih raketa oko 2:30 sati po lokalnom vremenu, dok su dodatne eksplozije zabeležene oko 3:30 sati ujutro.
- Balistički raketni napad je u toku. Rakete jedna za drugom padaju, protivvazdušna odbrana je aktivna - rekao je Timur Tkačenko, šef Kijevske vojne administracije, u 2:41 sati.
Od 12 povređenih u glavnom gradu, osmoro je hospitalizovano, naveo je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. Zbog napada na kritičnu infrastrukturu, deo grada istočno od reke Dnjeparostao je bez struje, a snabdevanje vodom je otežano. Takođe je došlo do prekida u javnom prevozu, uključujući metro.
Požari i oštećenja zgrada
U Pečerskom okrugu vatrogasci su ugasili požar u stambenoj zgradi izazvan padom drona, dok je u Holosivskom okrugu pogođena druga stambena zgrada, a obližnja vozila izgorela.
U Desnjanskom okrugu ostaci oborene ruske rakete pali su u blizini klinike.
Kompanija DTEK radi na obnavljanju snabdevanja strujom, prioritetno za kritične objekte.
U Kijevskoj oblasti, kao i u Poltavskoj, Sumskoj i Harkovskoj oblasti uvedene su vanredne restrikcije struje. Oko 28.000 domaćinstava ostalo je bez struje u Brovarskom i Borispilskom okrugu, a više zgrada, prodavnica i vozila je oštećeno.
Tragedija u Zaporožju
U Zaporožju je u ruskom udaru poginuo dečak, dok su najmanje tri osobe povređene. Grad je pogođen dronovima "šahed" oko 2:00 sati ujutro, pri čemu je jedan dron udario u stambenu zgradu i izazvao veliki požar.
Balističke rakete su kasnije pogodile grad oko 5:00 sati, što je dovelo do dodatnih eksplozija.
- Prozori su razbijeni, krovovi uništeni, a više kuća neupotrebljivo - naveo je guverner Ivan Fedorov.
Oštećenja infrastrukture i radovi na obnovi
Radovi na obnovi mogli bi potrajati nekoliko dana jer su oštećene energetske linije, delovi sistema grejanja i gasovod. Pritisak u gasnoj mreži je stabilizovan. Službe hitne pomoći su raspoređene, a potpuni obim štete i žrtava još se utvrđuje.
Pozadina napada
Rusija je od početka rata 2022. godine okupirala deo Zaporoške oblasti, dok ostatak regiona gotovo svakodnevno trpi vazdušne i artiljerijske napade.
Ministarstvo energetike Ukrajine ranije je saopštilo da Rusija sprovodi masovne napade na kritičnu energetsku infrastrukturu zemlje.
Pripreme za zimu
U poslednjih nekoliko nedelja Rusija je pojačala napade na civilnu i energetsku infrastrukturu Ukrajine pred zimski period. U napadima su uništili više od polovine kapaciteta proizvodnje prirodnog gasa u Ukrajini, navodi Blumberg 9. oktobra, pozivajući se na neimenovane izvore.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)
BONUS VIDEO: