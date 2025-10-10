Slušaj vest

SADšalju oko 200 vojnika u Izraelkako bi podržali i nadgledali primirje u Gazi, u okviru tima koji uključuje partnerske zemlje, nevladine organizacije i privatni sektor, saopštili su američki zvaničnici u četvrtak.

Zvaničnici koji su govorili pod uslovom anonimnosti rekli su da će američki Centralni komitet formirati "centar za civilno-vojnu koordinaciju" u Izraelu, koji će olakšati tok humanitarne pomoći, kao i logističku i bezbednosnu podršku teritoriji pogođenoj dvogodišnjim ratom.

1/25 Vidi galeriju Sastanak Trampa i Netanjahua u Beloj kući. predstavljen plan za okončanje rata u Gazi. Netanjahu je pristao, hoće li i Hamas pristati? Foto: WILL OLIVER / POOL/EPA POOL

Ove izjave pružaju prve detalje o načinu nadgledanja primirja i ulozi američke vojske u tom procesu. Nakon što su Izrael i Hamas dogovorili prvu fazu Trampovog plana za prekid sukoba, ostaje niz pitanja o daljim koracima, uključujući razoružanje Hamasa, povlačenje izraelskih snaga iz Gaze i formiranje buduće vlade na toj teritoriji. Novi tim će pomoći u praćenju implementacije primirja i prelaska na civilnu vlast u Gazi.

1/7 Vidi galeriju Izraelski tenkovi tokom kopnene ofanzive na grad Gazu Foto: ABIR SULTAN/EPA

Centar za koordinaciju i raspoređivanje vojnika

Centar će imati oko 200 američkih vojnika koji su specijalizovani za transport, planiranje, bezbednost, logistiku i inženjering. Zvaničnik je napomenuo da nijedan američki vojnik neće biti poslat u samu Gazu.

Vojnici će biti deo Centralnog komiteta SAD, koji ima trupe raspoređene na Bliskom istoku i u drugim delovima sveta. Oni su već počeli da stižu u region i nastaviće da dolaze tokom vikenda kako bi započeli planiranje i uspostavljanje centra.

1/23 Vidi galeriju Gaza Foto: Omar AL-QATTAA / AFP / Profimedia, Jehad Alshrafi/AP

Međunarodna saradnja

Očekuje se da će pripadnici oružanih snaga Egipta, Katara, Turske i Ujedinjenih Arapskih Emirata biti integrisani u tim od 200 američkih vojnika. Američki vojnici će koordinisati svoje operacije sa ovim trupama i Izraelskim odbrambenim snagama (IDF).

Tačna lokacija njihovog raspoređivanja biće određena narednih dana.

1/6 Vidi galeriju Izraelska vojska srušila kulu Al-Muštaha u Gazi. Objavljen je snimak raketnog napada. U sekundi nestaje cela višespratnica. Foto: screenshot X/Suppressed News

Tramp i američki pregovarački tim

Američki predsednik Donald Tramp pohvalio je admirala Breda Kupera, komandanta Centralnog komiteta SAD, tokom sastanka Kabineta u Beloj kući, rekavši da je "fantastičan" i da će on rukovoditi operacijama u Gazi.

Kuper je učestvovao u pregovorima u Egiptu i pomogao da arapske zemlje budu sigurne da SAD stoje iza date reči, što je kupilo poverenje Hamasa. Kuper je naveo da bi komandni centar mogao da bude operativan za dve i po nedelje.

1/4 Vidi galeriju Hamas i Islamski džihad u akciji oslobađanja izraelskih talaca u Pojasu Gaze Foto: EPA Mohammed Saber

Rezultat pregovora i primirje

Prelomni sporazum o prekidu sukoba u Gazi postignut je u sredu posle pritiska SAD i regionalnih posrednika na Izrael i Hamas da okončaju borbe. Sukobi su razorili Pojas Gaze, poginulo je na desetine hiljada Palestinaca, a konflikt se proširio i na čitav Bliski istok.