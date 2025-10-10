Slušaj vest

Izraelske snage započele su postepeno povlačenje iz Pojasa Gaze u petak, potvrdili su dopisnici Al Arabije i Al Hadata.

Agencija za civilnu zaštitu Gaze potvrdila je da se izraelske snage povlače iz delova teritorije, naročito iz grada Gaza i Kan Junisa.

- Izraelske snage su se povukle iz nekoliko oblasti u gradu Gaza - rekao je AFP-u Mohamed al-Mughajir, viši zvaničnik agencije. Dodao je da su izraelska vojna vozila takođe povučena iz delova južnog grada Kan Junisa.

Napadi tokom noći

Tokom noći u petak, izraelski avioni izveli su snažan vazdušni napad na Kan Junis u južnoj Gazi, dok su u artiljerijskim udarima pogođena područja blizu Netzarim Osija, severno od kampa Nusajrat u centralnoj Gazi, izvestio je dopisnik Al Arabije.

Najmanje četiri osobe su poginule, a 40 se vode kao nestali posle napada.

Primirje i oslobađanje talaca

Napadi su usledili nakon što su izraelski ministri kasno u četvrtak odobrili primirje u Gazi i plan oslobađanja talaca, posredovan od strane SAD, koji je potpisan sa palestinskom militantnom grupom Hamas.

Portparol izraelske vlade saopštio je da će primirje stupiti na snagu u roku od 24 sata od održavanja sednice vlade.

Posle tog 24-časovnog perioda, taoci koji se nalaze u Gazi biće oslobođeni u roku od 72 sata.

