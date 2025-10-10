Slušaj vest

Rusija bi podržala kandidaturu američkog predsednika Donalda Trampa za Nobelovu nagradu za mir.

Tas je objavio da je to kazao Jurij Ušakov, pomoćnik ruskog predsednika Vladimira Putina, prenosi Gardijan.

Britanski list podseća da je Rusija u više navrata isticala zahvalnost Trampu zbog napora na okončanju rata u Ukrajini.

Prvi susret Trampa i Putina na Aljasci Foto: Printskrin Youtube

Navodi se da je i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski takođe juče u Kijevu rekao da bi nominovao Trampa za Nobelovu nagradu za mir ukoliko uspe da postigne prekid vatre u ratu koji traje od 2022. godine.

Tramp i Zelenski u Ovalnom kabinetu Foto: Youtube/AP

Jair Lapid, izraelski opozicioni lider čiji je otac rođen u Novom Sadu, juče je nakon Trampove objave sporazuma sa Hamasom o oslobađanju talaca kazao da niko ne zaslužuje više Nobelovu nagradu za mir od predsednika SAD.

Jair Lapid, vođa izraelske opozicije čiji je otac Tomi rođen u Novom Sadu Foto: Menahem Kahana/Pool AFP, Ohad Zwigenberg/AP, ABIR SULTAN/EPA

Dobitnik nagrade će biti objavljena u 11 sati po srpskom vremenu.

(Kurir.rs)

Ne propustitePlanetaTRAMP ŠALJE AMERIČKE TRUPE U IZRAEL! Stižu i vojnici arapskih zemalja i Turske!
Tramp upire prstom u Beloj kući
Planeta"NIKO NE ZASLUŽUJE NOBELA ZA MIR VIŠE OD TRAMPA!" Ključni izraelski političar poreklom iz Novog Sada čestitao predsedniku Amerike na sporazumu sa Hamasom (FOTO)
tramp.jpg
PlanetaDODELJEN NOBEL ZA HEMIJU! Laureati iz Japana, Australije i SAD nagrađeni za razvoj metalorganskih okvira "Ogroman potencijal" (FOTO)
Screenshot 2025-10-08 115844.png
PlanetaPROGLAŠENI DOBITNICI NOBELOVE NAGRADE ZA FIZIKU! Laureati Džon Klark, Majkl Devoret i Džon Martinis (VIDEO, FOTO)
Džon Klark, Majkl Devoret i Džon Martinis
Bosna i HercegovinaŽELJKA CVIJANOVIĆ SE ZALAŽE DA TRAMP DOBIJE NOBELOVU NAGRADU ZA MIR! Uputila je inicijativu Predsedništvu BiH
zeljka.jpg