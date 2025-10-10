KREMLJ I ZELENSKI ZA NOBELA TRAMPU! Rusko i ukrajinsko vođstvo se pridružilo podršci iz Izraela da predsednik Amerike dobije nagradu, DELE NAS MINUTI od objave!
Rusija bi podržala kandidaturu američkog predsednika Donalda Trampa za Nobelovu nagradu za mir.
Tas je objavio da je to kazao Jurij Ušakov, pomoćnik ruskog predsednika Vladimira Putina, prenosi Gardijan.
Britanski list podseća da je Rusija u više navrata isticala zahvalnost Trampu zbog napora na okončanju rata u Ukrajini.
Navodi se da je i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski takođe juče u Kijevu rekao da bi nominovao Trampa za Nobelovu nagradu za mir ukoliko uspe da postigne prekid vatre u ratu koji traje od 2022. godine.
Jair Lapid, izraelski opozicioni lider čiji je otac rođen u Novom Sadu, juče je nakon Trampove objave sporazuma sa Hamasom o oslobađanju talaca kazao da niko ne zaslužuje više Nobelovu nagradu za mir od predsednika SAD.
Dobitnik nagrade će biti objavljena u 11 sati po srpskom vremenu.
(Kurir.rs)