Rusija bi podržala kandidaturu američkog predsednika Donalda Trampa za Nobelovu nagradu za mir.

Tas je objavio da je to kazao Jurij Ušakov, pomoćnik ruskog predsednika Vladimira Putina, prenosi Gardijan.

Britanski list podseća da je Rusija u više navrata isticala zahvalnost Trampu zbog napora na okončanju rata u Ukrajini.

Navodi se da je i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski takođe juče u Kijevu rekao da bi nominovao Trampa za Nobelovu nagradu za mir ukoliko uspe da postigne prekid vatre u ratu koji traje od 2022. godine.

Dobitnik nagrade će biti objavljena u 11 sati po srpskom vremenu.