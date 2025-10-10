OBJAVA IZ OSLA DA JE LAURAET MARIJA KORINA MAČADO

OBJAVA IZ OSLA DA JE LAURAET MARIJA KORINA MAČADO

Slušaj vest

Ovogodišnja Nobelova nagrada za mir dodeljena je Mariji Korini Mačado, opozicionarki iz Venecuele.

Laureata je objavio Jorgen Vatne Fridnes, predsedavajući Norveškog Nobelovog komiteta.

On je pohvalio Mačado kao "hrabru i posvećenu šampionku mira" koja "održava plamen demokratije da gori u tami koja postaje sve veća".

U objavi na društvenoj mreži X odmah nakon što je Fridnes objavio ime dobitnice navedeno je da je Norveški Nobelov Komitet odlučio da dodeli Nobelovu nagradu za mir Mariji Korini Mačado "za neumorni rad na promovisanju demokratskih prava naroda Venecuele i za napore na postizanju pravedne i mirne tranzicije od diktature ka demokratiji.

U obrazloženju nagrade navedeno je da je "tokom prošle godine Mačado bila prinuđena da živi krijući se" od vlasti venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura.

- Uprkos ozbiljnim pretnjama po njen život, ona je ostala u zemlji, što je bio izbor koji je poslužio kao inspiracija milionima. Kada autoritarne ličnosti preuzmu vlast, od ključne je važnosti prepoznati hrabre branioce slobode koji ustaju i pružaju otpor - navodi se u tekstu.

Kurir je pre više od godinu dana objavio da je Mačado, liderka opozicije u Venecueli, poručila pristalicama da ostaje u zemlji da "prati borbu" protiv vlasti Madura nakon što je Edmundo Gonzalez Urutija, njen saveznik i Madurov konkurent na prošlim izborima, otišao u egzil u Španiju.

- Odlučila sam da ostanem u Venecueli i podržavam borbu odavde, dok je on (Gonzales Urutija) vodi spolja - izjavila je Mačado na video snimku.

1/10 Vidi galeriju Marija Korina Mačado, venecuelanska opozicionarka, dobitnica Nobelove nagrade za mir za 2025. godinu Foto: Ariana Cubillos/AP, Matias Delacroix/AP, JAVIER LIZON/EFE

Mačado se krije od Madurovih vlasti od 28. jula prošle godine kada su objavljeni sporni rezultati predsedničkih izbora koje ne priznaju venecuelanska opozicija, SAD, zemlje Evropske unije i deo zemalja Latinske Amerike.

Opozicija tvrdi, na osnovu svojih zapisnika sa glasačkih mesta, da je na izborima ubedljivo pobedio bivši ambasador Edmundo Gonzales Urutija (75), dok su izborna komisija i Ustavni sud, institucije lojalne Madurovim vlastima, proglasile Madura za predsednika iako vlasti nikada nisu objavile detaljne rezultate glasanja po izbornim jedinicama.

1/10 Vidi galeriju Nikolas Maduro, predsednik Venecuele Foto: Ariana Cubillos/AP, Maxim Shemetov/Pool Reuters, YURI KOCHETKOV/EPA

Mačado je rekla da ne zna da li odlazak Gonzalesa Urutije u Španiju "može povećati rizik" po nju.

- Svi znamo da je Edmundo Gonzales Urutija izabrani predsednik Venecuele. I to će ostati, bilo da je u Venecueli ili negde drugde u svetu - rekla je ona i dodala da to što Gonzalez Urutija više nije u zemlji "apsolutno ništa ne menja: legitimitet je zadržan, strategija je ista".

1/5 Vidi galeriju Stranka venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura pobedila na parlamentarnim izborima Foto: Cristian Hernandez/AP

1/6 Vidi galeriju Trampov govor u UN Foto: Evan Vucci/AP, Richard Drew/AP, Yuki Iwamura/AP

(Kurir.rs)

BONUS VIDEO: