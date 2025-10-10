TRAMP NIJE DOBIO NOBELOVU NAGRADU ZA MIR! Evo ko je dobitnica, priznanje pripalo OVOJ ŽENI, protivnici venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura (FOTO)
Ovogodišnja Nobelova nagrada za mir dodeljena je Mariji Korini Mačado, opozicionarki iz Venecuele.
Laureata je objavio Jorgen Vatne Fridnes, predsedavajući Norveškog Nobelovog komiteta.
On je pohvalio Mačado kao "hrabru i posvećenu šampionku mira" koja "održava plamen demokratije da gori u tami koja postaje sve veća".
U objavi na društvenoj mreži X odmah nakon što je Fridnes objavio ime dobitnice navedeno je da je Norveški Nobelov Komitet odlučio da dodeli Nobelovu nagradu za mir Mariji Korini Mačado "za neumorni rad na promovisanju demokratskih prava naroda Venecuele i za napore na postizanju pravedne i mirne tranzicije od diktature ka demokratiji.
U obrazloženju nagrade navedeno je da je "tokom prošle godine Mačado bila prinuđena da živi krijući se" od vlasti venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura.
- Uprkos ozbiljnim pretnjama po njen život, ona je ostala u zemlji, što je bio izbor koji je poslužio kao inspiracija milionima. Kada autoritarne ličnosti preuzmu vlast, od ključne je važnosti prepoznati hrabre branioce slobode koji ustaju i pružaju otpor - navodi se u tekstu.
Kurir je pre više od godinu dana objavio da je Mačado, liderka opozicije u Venecueli, poručila pristalicama da ostaje u zemlji da "prati borbu" protiv vlasti Madura nakon što je Edmundo Gonzalez Urutija, njen saveznik i Madurov konkurent na prošlim izborima, otišao u egzil u Španiju.
- Odlučila sam da ostanem u Venecueli i podržavam borbu odavde, dok je on (Gonzales Urutija) vodi spolja - izjavila je Mačado na video snimku.
Mačado se krije od Madurovih vlasti od 28. jula prošle godine kada su objavljeni sporni rezultati predsedničkih izbora koje ne priznaju venecuelanska opozicija, SAD, zemlje Evropske unije i deo zemalja Latinske Amerike.
Opozicija tvrdi, na osnovu svojih zapisnika sa glasačkih mesta, da je na izborima ubedljivo pobedio bivši ambasador Edmundo Gonzales Urutija (75), dok su izborna komisija i Ustavni sud, institucije lojalne Madurovim vlastima, proglasile Madura za predsednika iako vlasti nikada nisu objavile detaljne rezultate glasanja po izbornim jedinicama.
Mačado je rekla da ne zna da li odlazak Gonzalesa Urutije u Španiju "može povećati rizik" po nju.
- Svi znamo da je Edmundo Gonzales Urutija izabrani predsednik Venecuele. I to će ostati, bilo da je u Venecueli ili negde drugde u svetu - rekla je ona i dodala da to što Gonzalez Urutija više nije u zemlji "apsolutno ništa ne menja: legitimitet je zadržan, strategija je ista".
Prethodno su i Kremlj i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poručili da bi podržali američkog predsednika Donalda Trampa za ovu nagradu nakon što je iz Izraela poručeno da je niko ne zaslužuje više od predsednika SAD.
Venecuelanska potpredsednica Delsi Rodrigez je krajem prošlog meseca izjavila da je šef države Maduro spreman da proglasi vanredno stanje na celoj teritoriji u slučaju "agresije" SAD koje su po naredbi predsednika Trampa rasporedile ratne brodove u Karibima, a od tih tenzija najviše koristi ima Kina.
(Kurir.rs)
