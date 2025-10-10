Parlament Perua je opozvao predsednicu te zemlje Dinu Boluarte nakon protesta koji su protiv nje održavani proteklih meseci u Limi.
DINA BOLUARTE VIŠE NIJE PREDSEDNICA PERUA
ON JE NOVI ŠEF DRŽAVE! Protesti urodili plodom, opozvana predsednica Perua - Dina Boluarte! (FOTO/VIDEO)
Parlament Perua izglasao je jutros opoziv predsednice te zemlje, Dine Boluarte.
Opoziv je izglasan većinom glasova.
Dina Boluarte Foto: EPA-EFE/Paolo Aguilar, Cris BOURONCLE / AFP / Profimedia, AP Markus Schreiber
- Postupak opoziva predsednice je odobren - objavio je predsednik parlamenta Hose Heri, nakon kratke sednice na kojoj se Boluarte nije pojavila, iako je bila pozvana.
Hose Heri, novi predsednik Perua Foto: JOHN REYES MEJIA/EFE
Kongres je sinoć glasao za pokretanje postupka za smenu predsednice nakon pucnjave na jednom koncertu u glavnom gradu, Limi.
Incident je doprineo nezadovoljstvu zbog kriminala u toj južnoameričkoj zemlji.
Protesti u Peruu su intenzivirani u proteklih šest meseci protiv predsednice Dine Boluarte.
