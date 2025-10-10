Slušaj vest

Parlament Perua izglasao je jutros opoziv predsednice te zemlje, Dine Boluarte.

Opoziv je izglasan većinom glasova.

Dina Boluarte Foto: EPA-EFE/Paolo Aguilar, Cris BOURONCLE / AFP / Profimedia, AP Markus Schreiber

- Postupak opoziva predsednice je odobren - objavio je predsednik parlamenta Hose Heri, nakon kratke sednice na kojoj se Boluarte nije pojavila, iako je bila pozvana.

Hose Heri, novi predsednik Perua Foto: JOHN REYES MEJIA/EFE

Kongres je sinoć glasao za pokretanje postupka za smenu predsednice nakon pucnjave na jednom koncertu u glavnom gradu, Limi.

Incident je doprineo nezadovoljstvu zbog kriminala u toj južnoameričkoj zemlji.

Protesti u Peruu su intenzivirani u proteklih šest meseci protiv predsednice Dine Boluarte.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

